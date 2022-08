Výskumník vydesil teóriou o mimozemšťanoch: V Mliečnej dráhe žijú štyri zlovestné civilizácie

VIGO - V časopise International Journal of Astrobiology bola iba nedávno zverejnená štúdia poukazujúca na možnú existenciu mimozemských civilizácií, ktoré by mohli byť nebezpečné pre našu planétu. Jej autorom je doktorand Alberto Caballero, ktorý pôsobí na univerzite v španielskom Vigu.

Podľa článku "Odhad prevalencie škodlivých mimozemských civilizácií", ktorý zverejnil Alberto Caballero, ohrozujú Zem štyri mimozemské civilizácie. Vo svojej práci sa okrem iného zmieňuje o signáli z rádioteleskopu, ktorý bol zachytený v roku 1977. Išlo o zvláštny minútový výbuch rádiovej energie, ktorý podľa doktoranda mohol pochádzať z hviezdy podobnej Slnku vzdialenej 1800 svetelných rokov od Zeme. Po prvý raz ho zaznamenal ďalekohľad Big Ear na Univerzite v Ohio a doteraz je považovaný za najlepšieho kandidáta na signál o existencii mimozemského života.

Caballero však pripúšťa, že jeho práca má určité obmedzenia, píše magazín Vice. Jeho výskum ešte nebol recenzovaný astronómami. Preto označil článok za "myšlienkový experiment". Upozorňuje však vedcov, aby boli opatrní pri používaní "Messaging Extraterrestrial Intelligence" (METI, organizácia, ktorá sa pokúša komunikovať s mimozemšťanmi), ktorá by mohla vyprovokovať mimozemskú inváziu. Expert zároveň pripustil, že pravdepodobnosť, že mimozemšťania zlikvidujú ľudský druh, je približne rovnaká ako pravdepodobnosť zničenia planéty asteroidom s globálnou katastrofou. Uviedol, že takáto udalosť nastáva raz za sto miliónov rokov, takže ľudia sú s najväčšou pravdepodobnosťou zatiaľ v bezpečí.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Alberto pri zostavovaní štúdie skúmal ľudské "invázie do iných krajín za posledných päťdesiat rokov. Potom použil získané údaje a aplikoval ich na počet známych exoplanét, ktorých počet odhadol taliansky astronóm Claudio Maccone približne na 15 785. Pomocou frekvencie ľudských konfliktov, ktorá sa v poslednom polstoročí s pokrokom technológie znížila a použitím matematiky Caballero odhaduje, že by mohli existovať štyri škodlivé mimozemské civilizácie žijúce v Mliečnej dráhe. "Článok som napísal len na základe života, ktorý poznáme. Nepoznáme myslenie mimozemšťanov. Mimozemská civilizácia môže mať mozog s iným chemickým zložením a nemusí mať našu empatiu alebo môže disponovať viacerými druhmi psychopatologického správania. Objavil som spôsob, ako realizovať výskum, ktorý má obmedzenia, pretože nevieme, akí by mimozemšťania boli v skutočnosti."

Americká vláda sa v posledných mesiacoch vážne zaoberá narastajúcimi zmienkami o známkach mimozemského života, hoci stále neexistuje žiadny dôveryhodný dôkaz. Predbežná správa, ktorú minulý rok zverejnili predstavitelia spravodajských služieb, hovorí o 144 pozorovaniach lietadiel alebo iných zariadení zjavne letiacich privysokou rýchlosťou alebo trajektóriou. Vo všetkých prípadoch s výnimkou jedného získali vyšetrovatelia málo informácií na to, aby mohli charakterizovať povahu incidentu.