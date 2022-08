Matka chystala pre syna narodeninovú oslavu: Vysoké ceny ju však odrovnali! Teraz prosí o pomoc

Nemenovaná mamička sa obrátila na fórum Mumsnet, kde vysvetlila, že jej robí starosť cena narodeninovej oslavy jej syna. Ten navštevuje základnú školu, v ktorej so spolužiakmi a spolužiačkami často porovnávajú svoje narodeninové oslavy. Mama ho preto nechce sklamať, píše The Mirror.

„V skutočnom živote sa o tom nemôžem s nikým porozprávať, pretože si budú myslieť, že mám naozaj málo peňazí alebo som hlúpa. Organizujem svoju prvú párty pre môjho syna, ktorý chodí do základnej školy. Premýšľala som nad prenájmom haly, ale bolo to príliš veľa, pretože by som si musela zabezpečiť jedlo a zábavu sama a jednoducho na to nemám čas,“ napísala žena.

Rezervovala preto vnútorné ihrisko, kde sa o nič nemusí starať. Na pozvánke tiež jasne uviedla, že na oslavu sú pozvané len vybrané deti, nie ich súrodenci. „Skutočne ma však znepokojujú stúpajúce náklady, pretože som nezohľadnila, že do zoznamu sa počíta aj môj syn a jeho mladší súrodenci, takže je to 25 libier (30 eur) len pre oslávenca a jeho bratov a sestry,“ uviedla žena.

Musela tiež pozvať bratrancov a sesternice oslávenca, ako je u nich v rodine zvykom. „Dovolila som niekoľkým blízkym priateľom, aby priviedli svoje mladšie deti, pretože ich nemajú kde nechať, takže to je dokopy 100 libier (119 eur),“ dodala mamička. Keď oslavu plánovala spolu s manželom, chceli pozvať 6 až 8 detí. Toto číslo sa však rapídne navýšilo. Aby toho nebolo málo, bude musieť zaplatiť vstup aj dospelým.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Jedna z komentujúcich priznala, že ceny stúpajú veľmi rýchlo a súcitila s neznámou ženou. „Musíte buď zaplatiť, znížiť čísla alebo oslavu zrušiť. Možno hľadajte lacnejšiu alternatívu, doma alebo si prenajmite halu a urobte oveľa viac sami,“ poradila komentujúca.

„Aby som bola úprimná, nemusí to byť extravagantné. S takým počtom detí ich môžete nechať vonku na záhrade alebo v parku a budú viac než šťastné,“ uviedla ďalšia z komentujúcich. Ďalšie mamičky navrhli prenájom skákacieho hradu, čím by žena ušetrila stovky eur.