Dievčatko takmer pochovali zaživa, prebralo sa na vlastnom pohrebe! Príbeh však aj tak skončil tragicky

MEXIKO - Trojročné dievčatko sa po údajnej smrti prebralo na vlastnom pohrebe. Okamžite bolo prevezené do nemocnice, kde bolo druhýkrát vyhlásené za mŕtve. Matka dieťaťa uviedla, že jej dcéra trpela bolesťami žalúdkami a horúčkami. Podľa slov generálneho štátneho zástupcu je bizarný incident predmetom vyšetrovania.

Mexické dieťa – Camila Roxana Martinez Mendozaová – lekári nesprávne vyhlásili za mŕtve. O 12 hodín neskôr sa totiž Camila prebudila na svojom vlastnom pohrebe. Opäť bola prevezená do tej istej nemocnice, kde ju tentokrát lekári správne vyhlásili za mŕtvu. Tento zvláštny a tragický incident sa odohral v komunitnej nemocnici Salinas de Hidalgo v štáte San Luis Potosi v strednom Mexiku.

Camilina matka Mary Jane Mendozaová vysvetlila, že jej dcéra trpela bolesťami žalúdka, zvracala a mala horúčku, a tak navštívili miestneho pediatra v ich rodnom meste Villa de Ramos. Vtedy jej lekári odporučili, aby Camilu previezla do miestnej nemocnice, kde ju lekári liečili z dehydratácie a dieťaťu podávali základné lieky proti bolesti.

Jej stav sa však zhoršil a neskôr ju previezli späť do nemocnice. „Teraz ju chceli napojiť na infúziu, trvalo im dlho, kým ju pripojili ku kyslíku. Nepodarilo sa im to, pretože jej nevedeli nájsť žily, nakoniec sa to podarilo až zdravotnej sestre,“ povedala matka dievčatka.

Napriek tomu, že sa vrátila do nemocnice, bola medzi 21:00 a 22:00 tej noci vyhlásená za mŕtvu. Mendozaová tvrdí, že po incidente sa už k telu dcéry nedostala, pretože ich oddeľovali zamknuté dvere. Nasledujúci deň na pohrebe jej dcéry si však niekto všimol, že na sklenenom paneli v jej rakve sa skondenzovala voda, čo naznačovalo, že údajne mŕtve dieťa dýcha.

Neskôr si Camilina babička všimla, že dieťa hýbe očami, čo rodine potvrdilo, že Camila je nažive. To viedlo k otvoreniu rakvy. Pri bližšom skúmaní a kontrole pulzu sa ukázalo, že je skutočne stále nažive. Dieťa previezli späť do nemocnice, kde ju lekári druhýkrát vyhlásili za mŕtvu.

V súčasnosti prebieha vyšetrovanie okolností, ktoré viedli k tejto tragickej a bizarnej udalosti. Generálny štátny zástupca Jose Luis Ruiz potvrdil, že prípad aktívne vyšetrujú a dodal, že prebehla aj pitva dievčaťa.