Rodina odovzdala muža do rúk doktorov: Nasledoval ŠOK! Mali mu dať zlé lieky, ZOMREL

35-ročný Martin Weldon bol urýchlene prevezený do mestskej Univerzitnej nemocnice kráľovnej Alžbety (QEUH) v škótskom Glasgowe po tom, čo utrpel diabetickú hypoglykémiu. Bolo to spôsobené príliš nízkym poklesom hladiny cukru v krvi, čo viedlo k mnohým komplikáciám vrátane vážneho poranenia mozgu, píše The Sun.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Martin Weldon

Dostal sa na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde lekári jeho zničenej rodine dvakrát oznámili, že pravdepodobne bude musieť byť odpojený od prístrojov. Weldon z Dumbartonu však na nejaký čas vzdoroval chorobe a dokázal, že sa medici mýlili. Počas štyroch mesiacov liečby pomaly napredoval k zotaveniu.

Jeho rodina povedala, že mal pred sebou ešte dlhú cestu a bude sa musieť znova naučiť základné zručnosti, ako je rozprávanie či chôdza. „Bola to najhoršia nočná mora nielen pre rodinu, ale aj pre Martina,“ povedala jeho sestra Keeleigh, ktorá založila zbierku na vyzbieranie peňazí pre Weldonovu liečbu.

Podľa televíznej relácie STV News však Weldon v sobotu minulý týždeň zomrel, keď mu lekári údajne omylom podali lieky iného pacienta. Jeho rodina so zlomeným srdcom na sociálnej sieti potvrdila, že chyba bola spôsobená „nedbalosťou personálu“.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Martin Weldon

Škótska polícia začala vyšetrovanie Weldonovej smrti. „Naša rodina má čas smútiť za Martinom, podporujeme políciu pri vyšetrovaní a po skončení vyšetrovania sa k tomu vyjadríme ďalej,“ odkázala mužova rodina.

Organizácia NHS Greater Glasgow and Clyde (NHSGGC), ktorá na prípad upovedomila štátneho prokurátora, vyjadrila rodine úprimnú sústrasť. Predstavitelia organizácie zároveň dodali, že k prípadu sa zatiaľ nemôžu vyjadrovať. „Pokračujeme v spolupráci s príslušnými orgánmi a sme odhodlaní spolupracovať s rodinou v priebehu vyšetrovania,“ dodali predstavitelia.

Príslušníci polície potvrdili, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie. „V sobotu 13. augusta sa polícia dozvedela o neočakávanej smrti 35-ročného muža na QEUH. Smrť sa považuje za nevysvetlenú a vyšetrovanie pokračuje,“ dodal hovorca škótskej polí