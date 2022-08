Žena pracovala 2,5 roka vo väzení: Teraz prezradila, čomu sa bude vyhýbať po odchode z práce

Katharinová na TikToku prezradila, ktoré veci už nikdy nebude robiť po práci v nápravných ústavoch, kde pracovala dva a pol roka. Vo svojom príspevku vysvetľuje, že sa bude vyhýbať "identifikovateľným nálepkám", ktoré poskytujú zbytočné informácie o majiteľoch vozidiel. "Nikdy si nedám žiadnu nálepku s postavičkami na zadnú časť svojho auta. Ľudia dokážu ľahko zistiť, či ste slobodný alebo máte deti." Odmieta sa totiž týmto spôsobom zmieňovať o svojom súkromí, pretože to podľa jej slov nie je potrebné. "Veľa ľudí predpokladá, že mám priateľa. Nechám ich v tom, aby tomu uverili, pretože kvôli mojej bezpečnosti nepotrebujú vedieť, že som divná," vysvetľuje.

Michaela sa podrobne venovala aj ďalším opatreniam, ktoré zavedie do každodenného života. Bude sa vraj zamykať, nepôjde v noci sama von a dokonca si bude všímať značky áut. A keď bude mať v budúcnosti deti, nenechá ich spávať so žiadnym cudzím dospelým, kým nebudú dosť veľké na to, aby sa s ňou dokázali porozprávať o sexuálnych útokoch. "Videla som príliš veľa prípadov, keď deti napadol niekto, komu sa dalo dôverovať alebo niekto, o kom by ste si nikdy nepomysleli, že je toho schopný. Takže kým nebudú mať aspoň deväť z desiatich rokov, nebudú prespávať nikde inde ako v mojom vlastnom dome," uvádza.

Video okomentovali mnohí užívatelia, ktorí ocenili najmä posledný názor jeho autorky. "Moji rodičia ma nikdy s nikým nenechali a keď som vyrástol, pochopil som prečo," píše sa v jednom komentári. "Mne ani nedovolili nosiť čelenku s mojím menom," napísala ďalšia osoba.