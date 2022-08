Matka so synom cestovala vo vlaku, keď k nim podišla cestujúca a... z jej požiadavky bola zhrozená

LONDÝN - Cestovanie s deťmi môže byť náročné, predovšetkým s tými najmenšími. Cestujúci vo vlaku vo Veľkej Británii sa stali svedkami bizarnej udalosti, kedy nemenovaná mama prišla za inou mamičkou a požiadala ju, aby utíšila svoje dieťa, pretože to jej práve zaspalo. Konfrontovanú ženu to zaskočilo, preto sa obrátila na fórum.

"Včera som sa vlakom vracala domov z výletu so svojím trojročným synom. Boli sme vonku celé dopoludnie a zvládal to skvele, ale keď sme nastúpili do vlaku, bol pochopiteľne unavený. Sedel pri okne. Aby som ho zamestnala, dala som mu svoj telefón, nech si v tichosti pozrie video a neruší ostatných cestujúcich. Keď sme boli takmer na zastávke, povedala som mu, aby mi ho na chvíľu požičal, lebo som potrebovala skontrolovať čas. Syn sa rozplakal, pretože pozeral rozprávku," opisuje udalosti užívateľka.

Galéria fotiek (2)

Žena, ktorá sedela za nimi, všetko počula. Podišla k ich sedadlám, zohla sa nad matku a požiadala ju, aby syna upokojila, pretože jej dieťa spí. Autorka príspevku odpovedala, že nebude svojho syna žiadať o to, aby prestal plakať. Ďalej dodala, že žena nie je prvou osobou vo verejnej doprave, ktorej dieťa zaspalo a že pokojne mohla ísť pešo, pokiaľ jej dieťa spí. "Som nerozumná, keď si myslím, že žiadať batoľa, ktoré plače a má záchvat hnevu, aby neplakalo, je šialené?" spýtala sa mamička.

Jej opis incidentu vyvolal zmiešanú odozvu, pričom niektorí tvrdili, že druhá mama mala byť chápavejšia. Iní zas argumentovali, že žena so synom vo vlaku bola nerozumná. "Reagovali ste prehnane," napísala jedna z komentujúcich. "Plakal alebo mal záchvat hnevu? Je medzi tým priepastný rozdiel. Mám pocit, že plač do určitej miery by sa dal tolerovať. Záchvat hnevu by nemal ovplyvniť cudzích ľudí a je na rodičovi, aby ho potlačil. Prečo ste ho nechali plakať na verejnom mieste?“ spýtala sa ďalšia osoba.