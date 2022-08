VIDEO Cestujúci posielali pilotovi pred štartom nahé fotky: Povedal im, že otočí lietadlo!

Celé oznámenie zachytila na video pasažierka Teighlor Marsalis, ktorá nahrala pilota, ako hovorí, že sa bude musieť vrátiť a všetci budú musieť vystúpiť.

Pilot zdôraznil, že ak sa vrátia, bude musieť do toho zapojiť aj bezpečnostné zložky letiska.

Video bolo odvtedy vzhliadnuté viac ako dva milióny krát.

„Čokoľvek je to s AirDropom, prestaňte posielať nahé obrázky a poďme sa dostať do Cabo,“ dodal.

Prostredníctvom služby AirDrop môžu používatelia iPhone a Macu odosielať digitálne súbory do iných produktov Apple v blízkom dosahu bez použitia Wi-Fi alebo mobilných dát.

Celá scéna sa odohrala počas letu Southwest Airlines z mesta Houston v štáte Texas do Cabo San Lucas v Mexiku.

Môžeme len predpokladať, že ľudia, ktorí použili AirDrop to spravili neúmyselne. Napriek tomu oznam od pilota znel vážne a jeho hrozba pobavila ľudí na celom svete. Tisíce ľudí komentovalo pôvodné video na sociálnej sieti TikTok.

Niektorým to pripomínalo ako keď vodič autobusu karhá hlučné deti, iní tvrdia, že to bolo príliš, a s ľuďmi sa takto nejedná. Iní však poznamenali, že pilot má najvyššiu autoritu a môže si to dovoliť.

K virálnemu videu sa vyjadrila aj spoločnosť Southwest Airlines pre The Post: „Bezpečnosť, ochrana a blaho zákazníkov a zamestnancov je vždy najvyššou prioritou tímu Southwest. Keď si naši zamestnanci uvedomia potenciálny problém, riešia problémy, aby podporili pohodlie tých, ktorí s nami cestujú.“