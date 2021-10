Žena (35) zaspala počas jazdy vlakom: Keď sa zobudila a pozrela pred seba, zažila šok

Herečka Sabrina Alouecheová (35) opísala na Twitteri svoju skúsenosť z cestovania vlakom. Jazda do Londýna trvala štyri hodiny, ktoré takmer celé prespala. Tašku si podľa vlastných slov položila na stolík pred sebou a vedľa nej dala mobil. So slúchadlami na ušiach zaspala tak tvrdo, že úplne prestala vnímať svoje okolie. "Zobudila som sa, keď sme vchádzali do Eastonu a všimla som si, že okrem skupiny veľmi opitých a hlučných chlapcov bol vo vagóne neznámy muž, ktorý sa usadil oproti mne," začína svoje rozprávanie.

Mysľou jej údajne preleteli tie najhoršie veci a v duchu si kládla otázku, prečo si nesadol inde, keď bolo vo vlaku veľa voľných miest. Dokonca špekulovala nad tým, či si ju v spánku nenakrúcal. Keď však vystupovali, oproti sediaci "čudák" poklepal Sabrinu po ramene a vysvetlil jej, že ju nechcel vystrašiť, len nechcel, aby spala bez dozoru. Dodal, že tam sedel celý čas, dával pozor na to, aby bola v bezpečí a strážil jej otvorenú tašku.

My story from yesterday. pic.twitter.com/t8SCNsWAxx — s a b r i n a • a l o u e c h e (@sabrinaaloueche) October 9, 2021

"Toto je príbeh, ktorý poteší srdce. Je to muž, ktorého chceme mať v takýchto chvíľach nablízku. Všetci muži by mali byť ako on," uviedla jedna z užívateliek. Ďalší napísal, že sa mu stalo niečo podobné, keď cestoval v londýnskom autobuse, kde ho "strážila jedna pani, až kým sa nezobudil a ona si nebola istá, že je v poriadku". Viacerí užívatelia však mali na celú vec iný názor a príbeh až do chvíle, kým herečke neznámy muž nevysvetlil, že ju chránil, považujú za strašidelný. Alouecheová sa však o mužovi vyjadrovala s rešpektom a bola mu vďačná za jeho ochranu. "Mal by nás niekto chrániť? Nie. Chráni nás? Možno," uzavrela.