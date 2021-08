Žena uvoľnila chlapcovi miesto pri okne v lietadle: Z toho, čo prišlo potom, zostáva rozum stáť!

LONDÝN - Príspevok užívateľky WitchesCoven, ktorý zverejnila na Reddite je dôkazom, že niektorým ľuďom sa nezavďačíte, nech urobíte čokoľvek. Opis jej skúsenosti môže byť zároveň poučením pre matky, ktoré plánujú absolvovať let s malými deťmi, aby vopred mysleli na to, ako svojim ratolestiam zaženú nudu v lietadle.

Prísediaci v lietadle nám môžu niekedy poriadne znepríjemniť let a taká je aj skúsenosť užívateľky WitchesCoven, ktorá cestovala z Budapešti do Londýna. Lietadlo bolo obsadené, keďže niektoré lety zrušili. Najskôr ju potešilo, že dostala sedadlo pri okne. Keď si k nej však sadla matka so sedemročným synom a požiadala ju, aby pustila chlapca k oknu, ochotne si presadla na miesto vedľa uličky. Vzápätí si nasadila slúchadlá a na mobile začala sledovať film o Spidermanovi a Venomovi.

„ Asi po 20 minútach si matka s dieťaťom vymenili sedadlá, takže chlapec sedel vedľa mňa,“ uvádza žena a dodáva, že dianiu v lietadle nevenovala prílišnú pozornosť a sledovala spomínaný film. Keď sa na jej displeji objavila scéna s odhryznutou hlavou, matka ju poklepala na rameno a spýtala sa jej, či ide o film vhodný pre deti, pretože jej syn „tiež pozerá". Keď dostala odpoveď, že je prístupný mládeži od 15 rokov, mama žiadala od WitchesCoven, aby film vypla a pozerala niečo iné.

„Vysvetlila som jej, že nič iné nemám a pozerala som ďalej,“ uvádza žena. Ani zďaleka to však neskončilo a matka ju opäť vyrušila s otázkou, prečo to nevypne a dokonca ju požiadala, aby požičala mobil jej synovi, aby sa s ním mohol hrať. Žena jej opäť vysvetlila, že bude vo svojom telefóne sledovať to, čo chce a odmietla ho požičať cudziemu dieťaťu. Mama však protestovala, že sa jej anjelik nudí.

„Nie je to môj problém, že sa vaše dieťa nudí. Na to ste mali myslieť predtým,“ odpovedala matke autorka príspevku a dopozerala svoj film. Keďže let sa ešte neskončil, zapla si neskôr Spotify. „Matka si pravdepodobne myslela, že ju nepočujem. Zamrmlala, že by som jej chlapcovi mohla konečne požičať mobil, aby sa pohral,“ uviedla žena s tým, že ju mamička navyše počastovala aj nadávkou, že je "zlomyselná k***a". Tieto slová ju už rozčúlili a drzej matke pripomenula, že uvoľnila jej synovi sedadlo pri okne, ale žiadnej vďaky sa nedočkala.