Vedci zisťovali, komu podľa veku alkohol škodí a komu prospieva: Veľké prekvapenie!

WASHINGTON - Mladí ľudia do 40 rokov by nemali piť vôbec žiadny alkohol, pretože pre nich predstavuje značné riziko a nemá žiadne zdravotné prínosy. Tým starším môže menšie množstvo alkoholu prospieť, uvádza nová vedecká štúdia, doposiaľ najväčšia svojho druhu.

Práca zverejnená v odbornom časopise Lancet tiež ako prvá vyhodnocovala riziká spojené s alkoholom podľa geografického regiónu, veku a pohlavia. O štúdii tímu bádateľov okolo Washingtonskej univerzity v Seattli informoval server The Guardian.

Pred štyrmi rokmi istý výskum zistil, že aj príležitostné pitie alkoholu je zdraviu škodlivé a navrhol, aby vlády odporučili ľuďom úplnú abstinenciu. Po novej rozsiahlej analýze údajov z celého sveta však odborníci, ktorí štúdiu vypracovali, dospeli k novým záverom. Mladí ľudia sú podľa autorov vystavení väčším zdravotným rizikám spojeným s konzumáciou alkoholu ako starší dospelí. U ľudí nad 40 rokov, ktorí nemajú zásadné zdravotné ťažkosti, môže napríklad malý pohár červeného vína denne znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení, mŕtvice a cukrovky. Najväčším zdravotným rizikám sa konzumáciou alkoholu vystavujú muži od 15 do 39 rokov, vyzdvihujú aj vedci.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

"Naše posolstvo je jednoduché: mladí ľudia by nemali piť, ale starším ľuďom môže pitie malého množstva prospieť," uviedla hlavná autorka štúdie, profesorka Emmanuela Gakidouová z lekárskej fakulty Washingtonskej univerzity. "Očakávanie, že mladí ľudia nebudú piť, je nerealistické. Domnievame sa ale, že je dôležité hovoriť o najnovších poznatkoch, aby každý mohol o svojom zdraví rozhodovať s dostatkom informácií," dodala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

V roku 2020 približne 1,34 miliardy ľudí vypilo škodlivé množstvo alkoholu, uvádza štúdia návykov ľudí z 204 krajín. Viac ako polovica, presne 59 percent, z tých, ktorí pili príliš veľa, mala 15 až 39 rokov, uvádza štúdia. Medzi časté negatívne vplyvy pitia patrili dopravné nehody, zranenia v opitosti, samovraždy a vraždy. Tri štvrtiny pijanov boli muži. Štúdia vyhodnocovala vplyv vypitého alkoholu na riziko 22 druhov zdravotných ťažkostí, vrátane úrazov alebo rakoviny. Zistili, že množstvo alkoholu, ktoré možno konzumovať bez toho, aby sa zvýšili zdravotné riziká, sa v priebehu života zvyšuje.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Za základnú jednotku si vedci stanovili deci červeného vína s obsahom alkoholu 13 percent a 375 mililitrov piva s obsahom alkoholu 3,5 percenta. Muži do 39 rokov môžu podľa záveru analýzy vypiť len 0,136 dennej dávky alkoholu bez toho, aby to malo vplyv na ich zdravie. U žien rovnakého veku je to 0,273 dávky, v prepočte teda necelé pol deci piva.

Pre ľudí medzi 40 a 64 rokmi je pitie polovice až dvoch denných dávok alkoholu zdraviu prospešné. U ľudí nad 65 rokov je podľa vedcov bezpečná hranica takmer trojnásobok dennej dávky, teda zhruba jedno veľké a jedno malé pivo.