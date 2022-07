Chorvátka (41) našla svojho manžela v posteli so sesternicou: Nasledovalo... ani nechcite vedieť

ZÁHREB - Dve ženy a jeden muž v oblasti Záhrebu dostali pokutu vo výške 1300 kún (173 eur) pre chaos, ktorý vznikol pri bitke a strkaní sa v byte. Trojica celú noc popíjala. Muž po bujarom večierku zaspal so svojou sesternicou v posteli. Keď ho takto ráno našla jeho manželka, išlo ju poraziť.

"Videla som ju na ňom a spýtala som sa, čo robí. Viem, že som nahlas kričala a potom som sa s nimi pobila," povedala 41-ročná Chorvátka podľa informácií spravodajského portálu Danica.

Manželka podľa súdu poškriabala svojho o štyri roky mladšieho manžela na tvári a udrela ho do hlavy. Zbila aj svoju rovnako starú sesternicu. Tí dvaja sa jej pomstili - strkali do nej a manžel ju tiež udrel do hlavy a tela. Potom zavolal políciu.

Hoci muž a sesternica tvrdili, že medzi nimi nič nie je, súd uveril manželke, pretože bola zo všetkých troch najmenej opitá. Súd uznal trojicu vinnou a uložil im pokutu. Keďže verdikt nie je právoplatný, možno sa proti nemu odvolať.