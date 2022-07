Bývalá učiteľka (33) mala sex na jednu noc so svojím študentom (16): Následky, ktoré absolútne nečakala

Amy Kuppsová prehovorila o svojom prekvapivom tehotenstve. Dieťa totiž čaká so študentom, s ktorým mala pomer na jednu noc. "Je šialené, že mám dieťa s bývalým študentom, ale to isté sa môže stať v akejkoľvek profesii," povedala s tým, že dieťa sa má narodiť na jeseň. Kariéru učiteľky musela zavesiť na klinec po tom, čo pracovníci strednej školy v Severnej Karolíne odhalili, že pôsobí na platforme pre dospelých OnlyFans. Kuppsová sa prvýkrát stretla s nemenovaným študentom v roku 2016, keď mal iba 16 rokov. Dnes 22 rokov a študuje na vysokej škole.

Amy priblížila, že koncom minulého roka bola vonku s priateľmi v nočnom klube, keď si všimla mladíka, ktorý na ňu uprene hľadel. Netušila ale, že je to jeden z jej bývalých študentov. Dvojica spolu odišla a až na druhý deň ráno, keď ju muž nazval "slečnou Kuppsovou", si uvedomila, kto to je. "Povedal mi, že je môj bývalý študent a dokonca vytiahol svoju ročenku, aby to dokázal. Bola som šokovaná. Netušila som, že som ho v minulosti učila. Keby som to vedela, nešla by som s ním domov," vysvetlila a zároveň priznala, že sa hanbí za to, že s ním spala.

Po niekoľkých týždňoch 33-ročná žena zistila, že je tehotná. "Keď som uvidela pozitívny tehotenský test, onemela som. Som oddaná katolíčka, takže potrat pre mňa neprichádza do úvahy, aj keď podporujem právo iných žien robiť si so svojím telom, čo chcú." Kuppsová, ktorá je už mamou osemročného syna a desaťročnej dcéry, prezradila, že budúceho otca správa vystrašila. Povedala mu ale, že sa nemusí báť, pretože je finančne stabilná a nepotrebuje vzťah. Mladíkova rodina o jeho pomere ani o dieťati netuší.

Brunetka napokon dodala, že veľa jej fanúšikov na OnlyFans ani len netuší, že čaká dieťa. "Som malá a stále dosť vyšportovaná. Cvičím denne, takže to až tak nevidno. Ale moje prsia sa značne zväčšili, často ich niekto komentuje."