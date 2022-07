FIFA varuje fanúšikov: Žiaden nemanželský sex a za TOTO vám hrozí trest smrti!

LONDÝN - Pokiaľ sa tento rok chystáte na FIFA World Cup v Katare, mali by ste sa vyhýbať nemanželskému sexu. Medzinárodná futbalová federácia varuje, že nemanželský sex môže viesť ku siedmim rokom väzenia. Pozor si treba dávať aj na alkohol či pašovanie kokaínu, za ktorý hrozí trest smrti.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) varovala ľudí, že na tohtoročnom zimnom turnaji v Katare, prísnej arabskej krajine, bude zakázaný príležitostný sex. Mimomanželské pomery v krajine by mohli viesť až k siedmim rokom za mrežami, píše The Sun.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Zaha Hadid Architects/HuftonCrow

„Sex neprichádza do úvahy, pokiaľ neprídete ako manželia. Každý sa nad tým musí zamyslieť, pokiaľ nechce riskovať väzenie. Na tohtoročných majstrovstvách sveta je po prvý raz v podstate zavedený zákaz sexu. Fanúšikovia musia byť pripravení,“ uviedol policajný zdroj so sídlom v Spojenom kráľovstve.

Návštevníci Kataru by tiež mali myslieť na to, že pitie na verejnosti a opitosť na verejnosti je trestným činom, hoci konzumácia alkoholu nie je v Katare nezákonná. Pokiaľ sa niekto rozhodne do krajiny prepašovať kokaín, hrozí mu dokonca trest smrti.