Ľudia zažili v parku pikantný šok: Prišla dvojica a... deťom museli zakrývať oči!

BLACKBURN - V nedeľu 10. júla využil anonymný pár horúce počasie po svojom. Problém bol v tom, že absolútne nebral ohľad na ostatných ľudí. Muž a žena sa vyzliekli v parku, ktorý je obľúbeným miestom pre rodiny s deťmi. Strhli zo seba doslova všetko. Išlo totiž o nudistov, ktorí do parku zašli na piknik.

Piknik sa dá spríjemniť rôznymi spôsobmi, ale to, čo vyviedol jeden britský pár v meste Blackburn, prekračuje všetky medze. Dvaja dospeláci v strednom veku sa celí vyzliekli a ľahli na zem, píše Lancashire Telegraph. Len pár metrov od nich sa pritom hrali malé deti. Briti nie sú zvyknutí na veľké horúčavy, no ani to neospravedlňuje tento nudistický čin.

Očitý svedok uviedol, že dvojica si vôbec nevšímala ľudí naokolo, ktorých nebolo vôbec málo. Bez väčších okolkov sa vyzliekli úplne donaha a až potom si začali užívať netradičné teplé britské počasie. Niektorých miestnych to pobúrilo a žiadali, aby sa na verejnosti zahalili, najmä ak boli nablízku už spomínané deti. Počasie v ten deň bolo jasné a slnečné.

"Toto rozhodne nie je scénka, ktorú by ste chceli vidieť počas prechádzky na tomto malebnom mieste. Bol som trochu šokovaný, keď som to videl. Okolo prechádzali aj nejaké rodiny s deťmi. Bolo to pre nich naozaj tak ťažké, aby si zakryli aspoň svoje intímne partie?" vyjadril svoje pobúrenie jeden z okoloidúcich. Tento týždeň sa na viacerých miestach Veľkej Británie očakávajú mimoriadne vysoké teploty, takže je možné, že nudistov sa vyskytne ešte viac.