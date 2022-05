FOTO Rodina u seba ubytovala utečenku z Ukrajiny (22): Zviedla otca, ten s ňou po 10 dňoch utiekol

Dvadsaťdeväťročný Brit Tony Garnett sa zapojil do vládneho programu pre utečencov, ale začal byť netrpezlivý, pretože proces trval príliš dlho. Pridal sa preto do viacerých skupín na Facebooku, kde Ukrajinci hľadali nový domov. Tam ho našla 22-ročná Sofia Karkadymová, ktorá po ruskej invázii utekala z domu vo Ľvove. Po vyriešení logistiky dorazila do Spojeného kráľovstva 4. mája a začala bývať s Garnettom, jeho partnerkou Lornou, s ktorou tvoril pár desať rokov, a ich trojročnou a šesťročnou dcérou v Bradforde v grófstve West Yorkshire.

Garnett uviedol, že si s mladou Ukrajinkou hneď porozumel, čiastočne preto, že vie po slovensky, čo je ukrajinskému jazyku veľmi blízke. Dvojica sa tak rozprávala v jazyku, ktorému Lorna nerozumela. Často ostávali sami dvaja pri televízii, keď Lorna išla spať a pravidelne spolu chodili do telocvične. V dome postupne začala byť napätá atmosféra.

Lorna napokon požiadala Sofiu, aby odišla. No stalo sa to, čo by nečakala ani v tom najhoršom sne. Priateľ jej totiž povedal: "Ak pôjde ona, pôjdem aj ja." A tak sa aj stalo, a to len po desiatich dňoch, čo blondínku prichýlili u seba. Nový milenecký párik sa presťahoval ku Tonyho rodičom. Teraz hľadajú nehnuteľnosť, v ktorej by mohli spolu bývať a Karkadymová zároveň požiadala o trvalé vízum.

"Je mi veľmi ľúto, čím si Lorna prechádza, nebola to jej chyba a neurobila nič zlé," povedal Garnett. "Hneď, ako som ho uvidela, zapáčil sa mi. Bolo to veľmi rýchle, ale toto je náš milostný príbeh. Viem, že ľudia si o mne budú myslieť zlé veci, ale stáva sa to. Videla som, aký bol Tony nešťastný," doplnila jeho nová partnerka.