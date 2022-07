Varovanie pre deti a domáce zvieratá: V tomto jazere sa nekúpte, vraj v ňom žije nebezpečný predátor

Varovanie, ktoré upozorňuje návštevníkov okolia jazera Ullswater, aby si dávali pozor na deti a domáce zvieratá a nevpúšťali ich do vody, je zdrojom viacerých dohadov a nejasností. Objavilo sa totiž iba krátko po tom, ako z hladiny začali záhadne miznúť divé husi. Podľa miestneho obyvateľa Wayna Owensa (61) to mohol urobiť iba nejaký predátor.

Galéria fotiek (3) Jazero Ullswater

Zdroj: Getty Images

Celá situácia vraj na neho pôsobí mimoriadne traumatizujúco. "Chcem, aby ľudia zostali mimo vody so svojimi deťmi a malými psami a bol by som rád, keby Správa národného parku Lake District umiestnila aj tabule s varovaním, že sa niečo nachádza vo vode," uviedol pre LancsLive a doplnil, že videl, ako voľačo stiahlo pod hladinu veľkú hus a odvlieklo ju to preč. "Viac sme ju už nevideli. Bola veľká, mohla mať štyri alebo päť kilogramov. Mávala krídlami, ale nedokázala uletieť."

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Na druhý deň vraj videl, ako sa stalo to isté s ďalšími dvoma husami. Wayne sa obáva, že niekto vypustil do jazera krokodíla. Šťuka by totiž musela mať podľa jeho slov viac ako 20 kg, aby dokázala niečo také urobiť. "Niektorí si síce myslia, že som blázon, ale nie je nič, čo by som z toho mal. Nevymýšľam si," dodal Owens. Správa národného parku Lake District vraj o údajných incidentoch na Ullswater vie. "Náš tím Lake Ranger cez víkend hliadkoval v oblasti, ale nezaznamenal nič neobvyklé. Agentúra životného prostredia je tiež o všetkom informovaná," uvádza sa v oficiálnom stanovisku.