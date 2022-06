VIDEO Ukrajinca šokovalo ľudí: Veď sa len holí... ale pozrite sa, čo má vedľa seba!

KYJEV - Na internete kolujú neuveriteľné zábery Ukrajinca, ako sa holí hneď vedľa rakety, ktorá skončila v jeho byte rovno vedľa umývadla. Hoci ide o bizarný, no zároveň desivý pohľad, zdá sa, že muž si už na nový bytový doplnok zvykol.

Človek si naozaj zvykne na čokoľvek a život ide ďalej, aj keď máte v byte ruskú raketu. Presne s touto skutočnosťou sa musel vyrovnať aj Ukrajinec, ktorému dopadla táto zbraň rovno vedľa umývadla. Na záberoch zverejnených na Reddite sa holí, a pritom ukazuje dieru v strope, cez ktorú do jeho bytu prenikla raketa. Nezdá sa pritom, že by ho to veľmi trápilo. Je teda očividné, že počas útoku nebol doma, a teda sa mu nič nestalo.

"Nedokážem vstúpiť do izby, keď v nej mám pavúka a nie ešte raketu," okomentoval fotku jeden z užívateľov. Viacerých zas zaujímalo, či sa muž nebojí prípadnej explózie. Ďalší poukázali na inú vec. "Nepríde nikomu divné, že kúpeľňové umývadlo a zrkadlo sú hneď vedľa kuchynského sporáka Pripadá mi to viac mätúce ako tá raketa."

Podľa dostupných informácií skontrolovali zbraň odborníci a usúdili, že nie je nebezpečná. Nejde o prvé video z Ukrajiny, ktoré zachytáva takúto bizarnú situáciu. Na sociálnej sieti sa už v minulosti objavili zábery ukrajinského snajpera, ako pózuje s desivou maskou hrdinu z filmovej série Predátor.