Hrozivé správy z USA: Zákaz dotýkať sa BANKOVIEK! Dôvody sú skutočne vážne, môže vás to stáť život

V okrese Giles boli zaznamenané prípady, kedy občania našli pohodené bankovky, v ktorých sa nachádzal „biely prášok.“ Ten bol neskôr pozitívne testovaný na metamfetamín a fentanyl. Zložené jednodolárové bankovky boli zatiaľ nájdené na dvoch čerpacích staniciach.

„Toto je veľmi nebezpečný problém! Prosím, zdieľajte a upozornite svoje deti, aby nezbierali žiadne peniaze, ktoré nájdu v podnikoch, na ihriskách alebo v ich okolí, bez toho, aby na to upozornili rodičov alebo opatrovníkov,“ uviedol Úrad šerifa okresu Giles na Facebooku.

Spolu so správou policajného oddelenia bola zverejnená aj fotografia, na ktorej vidno malé množstvo prášku, pričom odborníci uvádzajú, že už veľmi malá dávka je „viac ako dostatočná“ na to, aby zabila každého, kto s ňou príde do kontaktu.

Fentanyl je silná opioidná droga používaná na tlmenie bolesti, ktorá je dostupná len na lekársky predpis. Jej smrteľná dávka sa odhaduje už na dva miligramy. Členka Snemovne reprezentantov USA Laurel Boebertová v pondelok 13. júna navrhla, aby pomocný tajomník Úradu boja proti zbraniam hromadného ničenia zaobchádzal s fentanylom ako so „zbraňou hromadného ničenia.“

Podľa jej slov by takýto krok umožnil ministerstvu spravodlivosti a vnútornej bezpečnosti, protidrogovej agentúre a ministerstvu obrany lepšie koordinovať úsilie a okamžite zverejniť potrebnú administratívnu smernicu na odstránenie hrozby, ktorú predstavuje táto smrteľná látka. „Fentanyl je najčastejšou príčinou úmrtia Američanov vo veku 18 až 45 rokov a jeho tempo sa nespomaľuje,“ uviedla.