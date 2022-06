Súd rozhodol! Ľudia v USA budú môcť pri sebe nosiť zbraň na verejnosti: Biden je sklamaný

Verdikt prišiel v čase, keď Spojené štáty zápasia so šokujúcou vlnou zločinov páchaných strelnými zbraňami – ale Najvyšší súd zároveň ruší aj platnosť zákona v štáte New York, ktorý vyžaduje povolenie na nosenie strelnej zbrane. Prezident Joe Biden zareagoval, že je "hlboko sklamaný" rozhodnutím Najvyššieho súdu, ktoré rozširuje právo nosiť strelnú zbraň na verejnosti na celé USA.

"Tento verdikt protirečí zdravému rozumu a ústave a mal by nás všetkých hlboko znepokojovať," dodal podľa agentúry AFP. Sudcovia najvyššieho súdu hlasovali v pomere šesť ku trom. Očakáva sa, že zákon nakoniec umožní ďalším ľuďom legálne nosiť strelnú zbraň na uliciach najväčších miest USA vrátane New Yorku, Los Angeles a Bostonu i inde. Približne štvrtina obyvateľov USA žije v štátoch, ktorých sa bude tento verdikt týkať. Ide o prvé dôležité rozhodnutie Najvyššieho súdu o zbraniach za vyše desaťročie.

Zdroj: Getty Images

Súd oznámil verdikt práve v období, keď Kongres aktívne pracuje na zákonoch o zbraniach, pretože krajina nedávno zažila tragické hromadné streľby v štátoch Texas, New York a Kalifornia, ktoré otriasli Spojenými štátmi. Rozhodnutie Najvyššieho súdu ruší platnosť zákona v štáte New York, kde musia ľudia konkrétne preukázať nutnosť nosiť strelnú zbraň, aby dostali povolenie mať jednu na verejnosti. Sudcovia vysvetlili, že táto požiadavka porušuje právo "držať a nosiť zbraň" zakotvené v druhom dodatku ústavy. Dôsledkom verdiktu Najvyššieho súdu je, že zrejme budú napadnuté aj podobné zákony v štátoch Kalifornia, Havaj, Maryland, Massachusetts, New Jersey a Rhode Island. Administratíva prezidenta Bidena pritom vyzývala sudcov, aby potvrdili platnosť zákona v New Yorku.