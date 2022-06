Najčastejšie vety po sexe u mužov a žien: Spoznávate sa pri niektorých?

LONDÝN - Poznáte to, keď už ste "po tom" a len tak ležíte vedľa seba v posteli? Aké prvé slová vám vtedy napadnú? Je celkom zaujímavé, že muži a ženy myslia v tom okamihu na celkom rozdielne veci. I keď v jednej sa predsa len zhodnú. Tipnete si, ktorá veta to je?

Rozhovory v posteli sú v zásade podobné, no to, čo si milenci hovoria po sexe, sa líši. Muži a ženy myslia v prvých okamihoch "po" na rozdielne veci. Potvrdil to nový prieskum, ktorý realizovala webová zoznamka IllicitEncounters.com. Obe pohlavia sa vo svojich najčastejších vetách po sexe zhodli v iba v jednej, a to "musím už ísť".

Ženy

U žien znie najčastejšia veta po sexe: "Si úžasný." Niektoré sa chcú po akte rozprávať, a tak sa snažia udržať partnera pri vedomí: "Nezaspi." Je všeobecne známe, že ženy sú citlivejšie ako muži a tretia najčastejšia veta po sexe to len dokazuje: "Objím ma." Pri štvrtej vete už žena uvažuje v širšom meradle: "Milujem to, keď sme spolu." V poslednom prípade začne ženy po akte zaujímať hneď aj niečo iné: "Kde mám mobil?"

Muži

Chlapi sa po dobrom sexe nezmôžu na nič, len si užívajú tú chvíľu. Najčastejšou vetou je u nich preto: "Vau!" Keď sa im to páčilo až príliš, zvyknú sa partnerky spýtať: "Kedy si to zopakujeme?" Tretia najčastejšia veta po sexe u mužov je: "Musím už ísť." Zhodli sa na nej síce aj ženy, ale v ich rebríčku nebola v top 5. Na štvrtom mieste skončila veta: "Už som to potreboval!" a rebríček uzatvára možno prekvapenie, keď sa muži zaujímajú aj o partnerku: "Mala si orgazmus?"

Odborníčka na sex a vzťahy z IllicitEncounters.com Jessica Leoniová sa vyjadrila, že to, čo povieme hneď po sexe, veľa napovie o súdržnosti a pevnosti vzťahu. "Väčšina párov v dlhodobých vzťahoch hovorí veľmi málo, pretože sa často stretávajú a sex je zakaždým rovnaký."Ako však pokračovala, viac sa toho odhalí pri nových partneroch, kde ešte prevláda počiatočné pobláznenie, bezhraničná láska a sex je vtedy naozaj vzrušujúci. "Upadajúci vzťah spoznáte podľa toho, že po sexe už nemá o vás partner/ka záujem," povedala na záver.