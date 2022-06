Na letisku sa namiesto informácií o letoch zobrazovalo porno: Cestujúci zakrývali deťom oči

Na sociálnych sieťach sa objavili videá, na ktorých sa cestujúci na letisku smejú, zakrývajú oči deťom alebo len zostávajú ohromene stáť. Obrazovky sú vysoké zhruba dva metre a sú všade v priestoroch letiska, ktoré je pomenované po brazílskom priekopníkovi aviatiky Albertovi Santosovi Dumontovi.

Travelers surprised Friday morning by hackers who invaded information totems at Rio’s Santos Dumont airport and released X-rated and porn flicks instead of news. Totems are managed by third-party that promised full investigation. #BrazilNews #RiodeJaneiro pic.twitter.com/Ol0xz8dscw