Vedci odhalili, ako sa dá posilniť imunita po očkovaní: Toto treba robiť 90 minút!

AMES - Dva roky pandémie poukázali na dôležitosť vakcín. Tieto kľúčové nástroje podporujúce verejné zdravie ale ovplyvňujú ľudí odlišnými spôsobmi. Nová štúdia uvádza, že na posilnenie imunity po podaní injekcie stačí, aby ste do svojho režimu zapojili jednoduchú a prirodzenú vec - pohyb.

K tomu, aby ste maximalizovali účinok akejkoľvek vakcíny bez vedľajších reakcií, stačí naozaj málo. Pokiaľ to urobíte, výhody očkovania môžete pociťovať ešte celé mesiace. Čo teda treba urobiť? Cieľom podania každej vakcíny je vyvolať čo najväčšiu imunitnú odpoveď s čo najmenším počtom nežiaducich účinkov. Niektorí výrobcovia dosahujú skvelé výsledky pridaním adjuvancií, čiže zložiek, ktoré sa používajú na zabezpečenie zvýšenej ochrany očkovaného. Hoci sú bezpečné a účinné, Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) upozorňuje, že pri spúšťaní silnejšej imunitnej odpovede "môžu adjuvans vakcíny spôsobiť mnohé lokálne reakcie (začervenanie, opuch a bolesť v mieste vpichu) a vyšší počet systémových reakcií (horúčka, zimnica a bolesti tela) v porovnaní s neadjuvovanými vakcínami".

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Tento fakt viedol k tomu, že niektorí vedci preskúmali ďalšie možnosti, ako dosiahnuť zvýšenú účinnosť vakcíny. Aktuálna štúdia zverejnená v časopise Brain, Behaviour and Immunity identifikovala, čo by mali praktizovať ľudia po očkovaní a vraj to funguje ako "nekonvenčná behaviorálna adjuvancia bez pridaných vedľajších účinkov".

Ak budete po očkovaní fyzicky aktívni, môžete posilniť imunitu

Výskumný tím z Iowa State University zisťoval, ako môže 90-minútové aeróbne cvičenie (chôdza, beh, bicyklovanie) zvýšiť protilátkovú odpoveď na vakcíny proti sezónnej chrípke, covidu-19 a chrípke H1N1. Zistili, že takáto fyzická aktivita priamo po očkovaní konzistentne zvyšuje hladiny sérových protilátok štyri týždne po imunizácii pri všetkých troch vakcínach. "Tieto výsledky naznačujú, že dospelí, ktorí pravidelne cvičia, môžu zvýšiť protilátkovú odpoveď na chrípkovú alebo covid vakcínu tým, že po imunizácii vykonajú jedno cvičenie miernej až strednej intenzity," uviedli experti.

Priznávajú, že vysvetlenie tohto javu zatiaľ zostáva v rovine špekulácií. Uvádzajú však niekoľko dôvodov, ktoré naznačujú, že cvičenie a silná imunitná odpoveď po očkovaní idú ruka v ruke. "Jedným z vysvetlení je, že cvičenie môže pôsobiť ako akútny stresor. Literatúra uvádza viaceré príklady, ktoré sú dôkazom, že akútny stres môže zvýšiť protilátkovú odpoveď, ak je aplikovaný pred imunizáciou." Iné výskumy naznačujú, že excentrické pomalé cvičenie zamerané na predlžovanie svalov, ako napríklad drepy, vytvára lokálnu zápalovú reakciu, ktorá vedie k prospešnej aktivácii buniek.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Aby ste videli výsledky, musíte trénovať dlhšie

Smerovanie z očkovania do telocvične môže byť jedným z najjednoduchších spôsobov, ako posilniť imunitnú odpoveď. Má to však aj malý háčik. Na dosiahnutie významných výsledkov v oblasti imunity je potrebných celých 90 minút cvičenia. Účastníci štúdie, ktorí ukončili cvičenie v polovici tohto času, nezaznamenali žiadne významné zmeny v hladinách protilátok štyri týždne po očkovaní. "Odozva protilátok u tých, ktorí boli zaradení do 45-minútového cvičenia, sa nelíšila od mladých alebo starších účastníkov, ktorí necvičili," dodali výskumníci.