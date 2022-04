Pri pohľade na FOTO turistov sa budete červenať: Keď uvidíte celú skalu... ozajstný skvost!

Dôvod je jednoduchý; kus skaly vyzerá ako mužský penis. Turisti si veľmi obľúbili pózovanie a robenie selfie fotiek pri tomto bizarnom prírodnom úkaze.

Galéria fotiek (6) Zdroj: profimedia.sk

Pokiaľ by ste tento skvost chceli vidieť, čaká na vás trojhodinová túra na strmý vrchol. Z trajektového móla Sok Kwu Wan sa vydajte do chrámu Tin Hau a po schodoch vedľa neho začnite túru na Mount Stenhouse. Cesta vedie až k "Penis Rock" vyčnievajúceho zo svahu. Táto jedinečná skala vyniká obrovským skalným výbežkom tesne pred vrcholom kopca (399 m), ktorý je súčasťou národného parku Ma On Shan.

Galéria fotiek (6) Zdroj: profimedia.sk

I keď sa sem dá prísť len po vlastných nohách a cesta je pre nešportovcov celkom náročná, na jej konci si môžete spraviť fotky, ktoré budú patriť medzi najbizarnejšie a zároveň asi aj najpikantnejšie vo vašom albume. Pózovanie pri skale si užívajú najmä ženy.