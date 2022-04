FOTO Rodina bola zúfalá, spod domu sa ozývalo záhadné chrápanie: Príčina ich šokovala

Zvukov ale začalo pribúdať. Nakoniec sa ukázalo, že si skulinu pod domom na zimný spánok vybrala medvedia rodinka. O kurióznom príbehu na Facebooku informovala nezisková organizácia na ochranu medveďov BEAR League.

"Mysleli si, že počujú podivné bručanie, zvuky podobné chrápaniu, ale ignorovali to, pretože to jednoducho nedávalo zmysel," uviedla organizácia. Susedia nič nepočuli a rodinu obvinili, že si zvuky vymýšľajú. Potom sa ale ukázalo, že pod domom trávila zimný spánok čierna medvedica so štyrmi mláďatami.

"Medvedia rodina sa prebudila a chystala sa dom opustiť. Jeho obyvatelia si potom museli priznať, že pod domom je naozaj medveď," uviedla BEAR League. Nájomníci domu, ktorí si priali zostať v anonymite, následne zavolali odborníkov, aby pomohli medvede bezpečne odprevadiť do lesa.

Najprv vyliezla medvedica, zastavila sa ale na opačnom konci záhrady. Ochrancov prírody to presvedčilo, že čaká na svoje mláďatá. Na miesto, odkiaľ vyliezla, si posvietili baterkou a videli niekoľko párov očí. Mláďatá nakoniec vyliezli samé. "Zrazu vyliezlo jedno mláďa, druhé, tretie a štvrté," povedala televízii CNN riaditeľka BEAR League Ann Bryantová. "Keď nám obyvatelia zavolali, nepredpokladali, že je pod domom toľko medveďov," dodala. Medvede dom nijako nepoškodili. V iných prípadoch však nemusia mať obyvatelia také šťastie. Iný medveď čierny vlani v októbri vnikol do chaty pri severnej časti jazera Tahoe a zranil ženu, ktorá trpela rakovinou. Útok prežila.