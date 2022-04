Často cestujete lietadlom? Experti radia, nechajte sa skontrolovať na tieto druhy rakoviny

CAMBRIDGE - Cestovať letecky možno znie zaujímavo, no odborníci varujú, že ak to robíte často, môžete byť vystavení zvýšenému riziku vážnych zdravotných problémov. Odhalili totiž, že tí, ktorí často lietajú, najmä letušky, majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku určitých druhov rakoviny. Obrovskú rolu zohrávajú aj tieto faktory.

V roku 2018 vedci z Harvardovej univerzity zverejnili štúdiu o prevalencii rakoviny u 5366 letušiek. Predtým uskutočnili prieskum medzi účastníkmi o zdraví letušiek a porovnali ich samohlásené diagnózy rakoviny s kontrolnými údajmi z Národného prieskumu zdravia a výživy. Podľa zistení sú letušky vystavené vyššiemu riziku, že dostanú každý druh rakoviny, ale najmä rakovinu prsníka a melanómovú i nemelanómovú rakovinu kože vrátane bazocelulárneho karcinómu a spinocelulárneho karcinómu. Taktiež ich pomerne často postihujú aj štatisticky menej závažné druhy rakoviny, ako je rakovina endometria, gastrointestinálneho traktu, štítnej žľazy či krčka maternice.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Výskum naznačil, že čím častejšie človek lieta, tým je pravdepodobnejšie, že ochorie na určité druhy rakoviny. Experti zistili, že letušky s dlhším pracovným zaradením samy hlásili vyššiu mieru nemelanómovej rakoviny kože. Americká rakovinová spoločnosť (ACS) poznamenala, že "cestujúci sú tiež vystavení riziku, ale keďže trávia menej času vo vzduchu ako letušky, je toto riziko nižšie".

Hoci Harvardská štúdia explicitne nepomenovala príčinu vyššej úrovne rizika spojeného s prácou letušky, ACS tvrdí, že na vine sú pravdepodobne dva kľúčové faktory: kozmické ionizujúce žiarenie a zhoršená kvalita vzduchu na palube lietadla. Kozmické ionizujúce žiarenie je forma žiarenia, ktoré prichádza z vesmíru a je intenzívnejšie vyššie vo vzduchu. Čo sa týka kvality vzduchu na palube lietadla, k zlepšeniu došlo po roku 1990, kedy bolo zakázané fajčiť v lietadle. ACS však upozornila, že o kvalite vzduchu v lietadle a jeho vplyve na zdravotný stav nie je veľa známe a že vzduch v lietadle pri niektorých letoch môže obsahovať pesticídy a iné chemikálie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Podľa odborníkov existuje len málo ochranných prostriedkov, ktoré chránia letušky pred takýmito rizikovými faktormi. "Vystavenie letušiek ionizujúcemu žiareniu stále nie je žiadnym spôsobom monitorované ani regulované, a to napriek skutočnosti, že palubný personál je vystavený najväčšej priemernej dávke v porovnaní so všetkými ostatnými radiačnými pracovníkmi v USA." V tejto demografickej skupine môže existovať niekoľko ďalších faktorov, ktoré prispievajú k zvýšenému riziku rakoviny. Najmä letušky zvyknú mať spánkový režim pravidelne narušený zmenami času a nepravidelným rozvrhom. Existujú určité dôkazy, ktoré spájajú poruchy spánku so zvýšeným rizikom rakoviny. Letušky môžu mať taktiež iný životný štýl súvisiaci so stravou, fyzickou aktivitou a zdravotnou starostlivosťou než bežná populácia. To môže ovplyvniť riziko vzniku rôznych druhov rakoviny.