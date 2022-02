Letuška odhalila hrôzostrašný dôvod, prečo by ste si nikdy nemali presadať v lietadle

NEW YORK - Presunúť sa do prázdneho radu sedadiel v lietadla môže síce znamenať väčšie pohodlie, no nemali by ste to robiť bez upozornenia letušiek. Jedna vysvetlila, prečo je dôležité takéto veci oznámiť palubnému personálu. V opačnom prípade môžete narušiť rovnováhu lietadla, čo môže mať vážne následky.

Americká letuška menom Serenity vo svojom tiktokovom videu vysvetlila, prečo by ste počas letu nemali presadať na iné sedadlá. Výmena sedadiel pred vzletom by totiž mohla potenciálne zmeniť rovnováhu lietadla. "Tu je krátky zábavný fakt o lietadlách a o tom, prečo by ste si nemali meniť miesta bez toho, aby ste sa spýtali letušky. Pred vzlietnutím vždy robíme to, čo sa nazýva ‚váha a rovnováha‘, aby sme sa uistili, že váha a rovnováha na vzlet je v poriadku," vysvetľuje. Keď si teda presadnete na iné sedadlo, zmeníte rovnováhu lietadla. Vždy sa preto uistite, že zmenu sedadla vopred oznámite palubnému personálu. Zaujímavé je, že pasažieri sa môžu po vzlietnutí voľne pohybovať po kabíne bez obáv z narušenia kritického rozloženia hmotnosti.

@serenityhaley1 i was surprised to learn this during training ♬ original sound - Serenity

Video bolo zhliadnuté viac ako 60 000-krát. Okomentovala ho ďalšia letuška, ktorá súhlasí so Serenity. "Pracovala som v tomto fachu a ľudia robili presne toto. Vždy to rozhodí váhu a rovnováhu. Mnohí si mysleli, že klamem. Stáva sa to aj na veľkých lietadlách s ľahkým nákladom." Našli sa však aj takí, ktorí Serenitino vysvetlenie spochybnili. "Hoci vyváženie hmotnosti je dôležité, vzhľadom na vašu logiku by sme všetci boli v ohrození zakaždým, keď niekto použije toaletu," uviedol jeden z užívateľov. Letuška reagovala, že váha a rovnováha je dôležitá najmä pred vzletom.

Pred časom zas bývalý pilot prezradil, prečo je také dôležité poradiť sa s palubným personálom o výmene sedadiel ešte pred vzletom. "Keď lety nie sú plné, často vidíte, že celé rady sedadiel sú neobsadené alebo zablokované. Je to kvôli hmotnosti a rovnováhe. Ak cestujete dosť prázdnym dlhým letom, zostaňte na svojom sedadle počas vzlietnutia a po odpútaní bezpečnostného pásu sa pokojne presuňte do prázdneho radu sedadiel," uviedol na portáli Quora.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Aj ďalší pilot sa podelil o svoju vlastnú skúsenosť. "Ak je vyvažovací systém nastavený nesprávne, lietadlo môže pri štarte havarovať. Dvakrát som zažil, že niektorí cestujúci nesedeli na pridelených miestach. Štyria pasažieri sa pred vzlietnutím posadili dopredu zo svojich pridelených miest," napísal. Pri otáčaní lietadla mal v dôsledku tohto presadenia veľké problémy.