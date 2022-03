Pozrite sa na svoje prsty! Vedci zistili, že ich dĺžka môže predpovedať, aký priebeh COVIDU budete mať

SWANSEA - Podľa predbežných výsledkov štúdie zverejnenej v časopise Scientific Reports by mohla existovať súvislosť medzi nízkou hladinou testosterónu a možnou hospitalizáciou z dôvodu covidu-19. Zistili to vedci z Univerzity vo Swansea po analýze dát z dvoch lekárskych inštitúcií. Vo svojom výskume napredujú ďalej a zväčšujú vzorku pozorovaných osôb.

Vo všeobecnosti platí, že dlhší prstenník je ukazovateľom vyšších hladín testosterónu, zatiaľ čo dlhší ukazovák je markerom vyšších hladín estrogénu. Muži majú väčšinou dlhšie prstenníky a ženy dlhšie ukazováky. Nový výskum waleských vedcov sa zameral na súvislosť medzi hladinami pohlavných hormónov a hospitalizáciami na COVID-19. Čo sa týka rozdelenia týchto pacientov podľa pohlavia, u mužov je zvyčajne priebeh ochorenia komplikovanejší ako u žien. Práve tento ukazovateľ zaujal expertov, ktorí bližšie preskúmali súvislosť medzi hladinou testosterónu a závažnosťou covidu. Jedna hypotéza implikuje vysokú hladinu tohto hormónu pri komplikovaných prípadoch, ale iná poukazuje na jeho nízku hladinu u starších mužov, ktorí majú v súvislosti s týmto ochorením horšie prognózy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Profesor John Manning z výskumného tímu spolupracuje s kolegami z Lekárskej univerzity v Lodži v Poľsku a Karolinskej univerzitnej nemocnice vo Švédsku, aby bližšie preštudovali pomery číslic 2., 3., 4. a 5. ako prediktorov závažnosti covidových symptómov. Výskumníci vďaka tomu zistili, že pacienti s feminizovanými krátkymi malíčkami, ktoré sú kratšie v porovnaní s ich ostatnými prstami, majú tendenciu pociťovať závažné symptómy koronavírusovej infekcie, ktoré sa končia hospitalizáciou. Ešte dôležitejšie však bolo zistenie, že pacienti s veľkou pravou rukou, s rozdielom s ľavou v pomeroch 2D:4D a 3D:5D, majú podstatne zvýšenú pravdepodobnosť hospitalizácie. Podľa Manninga tieto "zistenia naznačujú, že závažný priebeh covidu súvisí s nízkym testosterónom a možno aj vysokým estrogénom u mužov aj žien".

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/Waltraud Grubitzsch/dpa via AP, File

Feminizované rozdiely v pomeroch číslic u hospitalizovaných pacientov podporujú teóriu, že jedinci, ktorí mali nízku hladinu testosterónu a/alebo vysoký estrogén, sú náchylní na závažný priebeh ochorenia. Toto môže byť zároveň odpoveď na otázku, prečo sú najrizikovejšou skupinou práve starší muži. Je to dôležité, pretože ak by bolo možné presnejšie identifikovať, kto bude pravdepodobne náchylný na závažný priebeh ochorenia, mohlo by pomôcť cielené očkovanie. Pravo-ľavé rozdiely v pomeroch číslic (najmä 2D:4D a 3D:5D) môžu byť v tomto smere nápomocné.

V súčasnosti prebieha niekoľko testov antiandrogénnych (testosterónových) liekov, ktoré by mohli byť použité na liečbu koronavírusovej infekcie. Zároveň by mohol byť testosterón aj účinné antivirotikum. "Výskum pomáha prispieť k pochopeniu covidu-19 a môže nás priblížiť k zlepšeniu repertoáru antivírusových liekov, pomôže skrátiť pobyty v nemocnici a znížiť úmrtnosť," uvádza profesor s tým, že súčasná výskumná vzorka je síce malá, ale prebiehajúca štúdia ju zväčšuje.