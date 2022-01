Študent (15) prišiel v škole o obe svoje bradavky: Nikdy neskúšajte trik, ktorý ho o ne pripravil!

LIVERPOOL - Študent prišiel o svoje bradavky po tom, čo si na ne vystriekal dva telové spreje. Niekto mu následne pichol do oboch bradaviek, čo spôsobilo, že odpadli. Aj napriek zjavnej nepríjemnosti dodal, že svoj skutok neľutuje a keby mohol, urobil by to znova.

Nemenovaný študent Liverpoolskej univerzity bol v školskej šatni, keď ho niekto vyzval, aby vystriekal dve plechovky telového spreja značky Lynx na svoju odhalenú hruď. Spočiatku vraj cítil na hrudi chladivý pocit. Neskôr to začalo páliť a želal si, aby sa to skončilo. Chlapec, ktorý mu striekal sprej na hruď, následne štuchol do jeho bradaviek. Na veľké prekvapenie všetkých zúčastnených odpadli, lebo jednoducho zamrzli.

"Videli ste niekedy bradavicu? Bolo to presne také. Bolelo to. Bolo to ako surová, odhalená koža," prezradil mladík, ktorý mal v tom čase iba pätnásť rokov. Po incidente išiel na ďalšiu hodinu, akoby sa nič nestalo. "Bol som na nemčine, sedel som, moje bradavky boli preč. Oddychujem a zrazu mi niekto povie: ‚Máš na tričku krv.‘ Uvidel som dve krvavé škvrny z oboch mojich bradaviek," pokračuje. Učiteľ sa ho spýtal, či potrebuje zájsť za lekárkou. Chlapec mu odpovedal, že je všetko v poriadku.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Dodal, že ľudia zvyčajne reagujú neveriacky, keď odhalí, že nemá bradavky, hoci väčšina sa nakoniec smeje, vrátane jeho vtedajšej priateľky. Zároveň vyzval ľudí, aby boli pri podobnej aktivite opatrní a nezopakovali to, čo urobil. Na druhej strane ale priznal, že to neľutuje a urobil by to znova. "Do tejto situácie som sa dostal, pretože som prijal stávku. Teraz, keď sa na to spätne pozerám, je to hlúpe, že sa to stalo, lebo nemám bradavky. Ale nejak mi to nevadí," skonštatoval študent.