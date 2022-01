VIDEO Lekári varujú, nikdy neskúšajte tento trik na prechladnutie! Môže vám vážne ublížiť

RICHMOND - Sezóna prechladnutí a chrípok stále pretrváva. Možno aj vy poznáte nejaký liek starých mám, ktorý vás zaručene postaví na nohy a vylieči. Pokiaľ nijaký nepoznáte a radi by ste sa inšpirovali videami na TikToku, dávajte si však pozor. Tento konkrétny trik by ste určite skúšať nemali.

Videoplatforma TikTok umožňuje užívateľom zdieľať videá všetkého druhu - od spevu, cez tanec a iný zábavný obsah až po vzdelávacie videá s rôznymi trikmi. Práve triky, ktorými si môžete uľahčiť každodenné fungovanie, sú obzvlášť populárne. Na druhej strane ale platí, že nie všetko, čo je na TikToku, sa oplatí skúšať. Príkladom je tento trik, vďaka ktorému údajne môžete poraziť prvotné príznaky prechladnutia a chrípky. Jeho pointou je povariť kuracie prsia v NyQuil - lieku na kašeľ, chrípku a prechladnutie.

Výsledkom sú modré kuracie prsia, ktoré nielenže vyzerajú zle, ale môžu byť aj zdraviu škodlivé. Lekár a asistent profesora rodinnej medicíny na Virginia Commonwealth University Aaron Hartman vysvetlil pre magazín Mic, prečo by ste nemali tento recept skúšať. "Keď varíte liek proti kašľu, ako je NyQuil, vyvaríte z neho vodu a alkohol a necháte kura nasýtené super koncentrovaným množstvom liekov v mäse. Ak by ste jeden z tých kúskov zjedli, bolo by to ekvivalentné konzumácii štvrť až pol fľaše NyQuilu."

Hartman zároveň varuje, že pri konzumácii kurčaťa s NyQuil existuje aj ďalšie riziko. Pri varení lieku na varnej doske sa liek začne vyparovať a s najväčšou pravdepodobnosťou ho vdýchnete. "Pri vdýchnutí sa tieto lieky veľmi rýchlo dostanú do krvného obehu a neprechádzajú cez pečeň na detoxikáciu. Účinky môžu byť dosť zlé v závislosti od toho, koľko vdýchnete," dodal.