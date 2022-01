FOTO Policajti sa sťažujú na respirátory, ktoré vyfasovali: Kazia nám imidž, hanbíme sa ich nosiť!

V liste adresovanom šéfovi talianskej polície, ktorý zverejnili vo štvrtok na internete, riaditeľ odborovej organizácie SAP Stefano Paoloni vyzval na kroky proti "mätúcemu" výberu farby ochranných respirátorov FFP2. Podľa Paoloniho musia policajní riaditelia "zachovať dekórum svojich príslušníkov a zabezpečiť, aby im nebolo nariadené vykonávať inštitucionálnu činnosť s ochrannými pomôckami vo farbe, ktorá je pre uniformu výstredná a predstavuje riziko poškodenia imidžu inštitúcie".

Vhodnými farbami pre respirátory by boli napríklad biela, modrá alebo čierna, hodili by sa tak k prevažne modrým uniformám talianskych policajtov, dodal Paoloni. V sprievodnej poznámke, ktorú citovali talianske médiá, odborári uviedli, že s ružovou nemajú žiadny konkrétny problém, no pre uniformy dôstojníkov platia určité pravidlá.

Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è nulla di inusuale. Il rispetto per le divise non è dato dai colori, ma dal modo di agire e dal lavoro degli uomini e delle donne che indossano quelle divise. pic.twitter.com/Pieys7Z5j3 — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) January 14, 2022

Námestníčka talianskeho ministra pre infraštruktúru Teresa Bellanova na Twitteri uviedla, že na nosení farebných respirátorov nie je nič nedôstojné. "Rešpekt pred uniformami nevychádza z farieb, ale zo správy a spôsobu práce mužov a žien, ktorí ich nosia," dodala.

Odborová organizácia SAP má zhruba 20 000 členov, zastupuje teda jedného z piatich talianskych policajtov, pripomína AFP. Organizácia uviedla, že ružové respirátory boli pridelené niekoľkým policajným oddielom na severe Talianska a na Sicílii. Nosenie rúšok je v Taliansku povinné na všetkých verejných priestranstvách vrátane exteriéru. Respirátory typu FFP2 sú povinné pre verejnú dopravu.