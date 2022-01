Veľký PREHĽAD nových COVID pravidiel: Dve dávky už nebudú stačiť všade! Lehota po prekonaní sa skráti

BRATISLAVA - Vláda včera schválila už niekoľko týždňov diskutovaný COVID automat. Vlastne by sme ho ani tak volať nemali, keďže ide o jednotné celonárodné opatrenia v čase omikronu. Ten na Slovensku ešte neprepukol, napriek tomu vstupujú od budúcej stredy do platnosti. Zavádzajú sa štyri režimy, novinkou je OP plus, ale aj skrátenie lehoty po prekonaní ochorenia.

Slovensko upúšťa od COVID automatu, nové opatrenia budú platné celoplošne od stredy 19. januára. Základom je rozdelenie na štyri režimy a pri hromadných podujatiach ide o delenie podľa rizikovosti.

Dôvodom je rýchlosť šírenia

Ako vysvetlil riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz rezortu zdravotníctva Matej Mišík, dôvodom je rýchlosť šírenia novej mutácie a nepredvídateľnosť situácie.

"Do tejto vlny omikron vstupujeme s relatívne vysokou záťažou v nemocniciach. Stále je v nich ešte okolo 2000 pacientov s COVID-19 a až 200 na umelej pľúcnej ventilácií. Ale oproti minulým týždňom pokračuje pokles aj v počte prípadov aj hospitalizácií, čiže postupne si vytvárame priestor na zvládanie nadchádzajúcej vlny," komentoval Mišík.

Lehota po prekonaní COVIDU sa skráti, COVID pass bude platiť 9 mesiacov

Momentálne je do skupiny ľudí, ktorí prekonali COVID zaradený každý, kto ochorenie prekonal za posledných 180 dní. Od budúcej stredy sa lehota skráti na 90 dní. Ďalšia zmena sa týka aj platnosti COVID pasov. Do konca januára bude ich platnosť rok, no od 1. genruára sa ich platnosť skráti na 9 mesiacov.

Štyri základné režimy

Návrh rezortu by mal priniesť zjednodušenie a zjednotenie opatrení na dobu počas vrcholu vlny omikron do jednoznačného poklesu vlny. Tieto plošné opatrenia budú platiť od 19. januára a skončiť by sa mali štyri týždne po vrchole vlny. Zatiaľ teda nie je jasné, ako dlho potrvajú, keďže vlna omikron sa na Slovensku ešte plne nerozvinula.

1. Režim "Základ"

2. Režim "OTP"

3. Režim "OP"

4. Režim "OP+"

Novinkou je režim OP+, ktorý rezort prijal po vzore niektorých zahraničných krajín, napríklad Nemecka. Tento režim je aplikovaný v neesenciálnych situáciách so zvýšeným rizikom superšírenia, nakoľko sa pri omikrone ochrana základnou očkovacou schémou ukazuje ako nedostatočná.

Fitnes, wellness, aquaparky či vysokorizikové hromadné podujatia len pre režim OP+

V niektorých prípadoch bude možné vybrať si režim, niektoré činnosti budú mať režim stanovený fixne. V prípade wellnessu, fitnescentier, aquaparkov a kúpelov sa bude môcť uplatniť len režim OP+.

Ak chcú ubytovacie zariadenia fungovať bez obmedzení, takisto budú musieť využiť tento režim.

Čo sa týka hromadných podujatí, tie budú fungovať v troch režimoch, vysokorizikové len v OP+. Reštaurácie si budú môcť režim vybrať. Prevádzkové hodiny všetkych služieb, prevádzok a obchodov však budú od 5:00 do 22:00.

Školské výlety, lyžiarske zájazdy či školy v prírode ešte podrobne upraví rezort školstva. Minister školstva Branislav Gröhling čakal na schválenie nového COVID automatu. "Dajte nám pár dní, aby sme to spracovali. Máme predpripravené jednotlivé rozdelenia, ktoré sa týkajú vecí ako škola v prírode, lyžiarske výcviky," uviedol.

Menšie úpravy nastali aj pri doprave. OTP režim bude platiť aj v taxislužbách. Neesenciálne obchody, služby, múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene, bazény a plavárne budú fungovať v režime OP. Obrady ako sobáš či krst budú v režime OTP.

Tri skupiny hromadných podujatí

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

1. Nízko rizikové podujatia

účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom

platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov

povinné sedenie

hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania

Podmienky:

režim OP,

najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

Príklad: Medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

2. Stredne rizikové podujatia

účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom

na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie

Podmienky:

režim OP,

najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

Príklad: Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.

3. Vysoko rizikové podujatia

hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania alebo

iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí

Podmienky:

režim OP,

maximálne 20 osôb,

povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť.

Príklad: Medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

Príprava vyhlášok potrvá niekoľko dní

Podrobnosti určia až vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Príprava vyhlášok, ktoré zavedú zmeny prijaté vládou, potrvá niekoľko dní. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. "Už teraz vieme povedať, že sa budú kompletne prerábať minimálne štyri vyhlášky, čiže pôjde o rozsiahlu zmenu," uviedla hovorkyňa s tým, že úrad začína na vyhláškach pracovať.

Plánovaná účinnosť vyhlášok bude podľa jej slov od 19. januára. "O termíne ich zverejnenia vo Vestníku vlády SR budeme verejnosť včas informovať," doplnila. Pripomenula, že dovtedy platia aktuálne opatrenia, ktoré sú zverejnené na webe ÚVZ SR a vo vestníku vlády.