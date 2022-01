Dráma v potravinách: VIDEO Muž si odmietol nasadiť respirátor, nasledovala BITKA! Ochrankár skončil so zlomenou sánkou

Tamojšia polícia upozornila na incident, ktorý sa odohral v obchode s potravinami na Plzeňskej ulici v Prahe ešte začiatkom decembra. Do predajne vošiel muž, ktorý nemal prekryté horné dýchacie cesty tak, ako to kázali platné pravidlá. Člen bezpečnostnej služby preto zákazníka upozornil, aby si nasadil na tvár respirátor.

Muž bol však opačného názoru a pokračoval ďalej do obchodu. Ochrankár sa mu preto postavil do cesty, aby mu nenásilnou formou zabránil vo vstupe do predajne. A to odštartovalo konflikt. Najskôr iba verbálny, ten však zákazník ukončil úderom päsťou do tváre ochrankára. Následne sa obaja do seba pustili, pričom si uštedrili údery päsťami aj kopance.

"Po bitke musel napadnutý člen ochranky vyhľadať lekárske ošetrenie, pretože mu útočník spôsobil zlomeninu dolnej čeľuste," uviedla polícia. Muž musel dokonca podstúpiť operáciu, pri ktorej mu bola čeľusť spevnená dvomi titanovými doštičkami a šiestimi skutkami.

"V súvislosti s prípadom, ktorý je preverovaný pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví, pátrame po totožnosti útočníka na kamerových záznamoch. Ak ho poznáte, kontaktuje linku 158," uviedla česká polícia.