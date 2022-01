Technologický guru pred 10 rokmi predpovedal, ako bude vyzerať svet v 2022: Takmer všetko sa splnilo!

LONDÝN - Technologický guru pred desiatimi rokmi predpovedal, ako bude vyzerať svet v tomto roku. Teraz sa YouTuber pozrel na to, čo z toho sa splnilo a čo nie. Správne napríklad odhadol, že displeje Apple iPhone sa budú zväčšovať, aj keď to sa podľa jeho slov dalo čakať. Zároveň prezradil nové predpovede na rok 2032.

V roku 2012 Angličan Tom Scott zverejnil video s technologickými predikciami na rok 2022. Tento týždeň sa so svojimi sledovateľmi podelil o to, ktoré predpovede sa naplnili a ktoré, naopak, nie. Správne napríklad odhadol, že 5G pokryje celú Britániu. Ako ale naznačil, nebolo ťažké to predvídať, keďže 4G sa zavádzalo už v roku 2012. Pred desiatimi rokmi taktiež predpovedal nástup projektu Google Glass a prvého Narrative Clip, o ktorom povedal, že "prišiel a odišiel veľmi rýchlo". "Zatiaľ sa zdá, že ľuďom sa jednoducho nepáči myšlienka pamätať si všetko a tieto údaje navždy uchovávať v korporáciách," uviedol.

Zdroj: Getty Images

Scott spomenul aj predpovede, ktoré sa nenaplnili, ako napríklad uprednostnenie používania mobilných zariadení pred stolnými počítačmi či koncepciu telových kamier od súkromného dodávateľa. Počítal tiež s headsetom od Apple s kamerou a mikrofónom, ktorý by neustále zaznamenával život používateľa. Predpokladal, že takýto headset bude mať stále kábel na rozdiel od slúchadiel AirPods, ktoré dnes existujú. Napriek tomu si stále myslí, že bezdrôtové slúchadlá sú strašný nápad a nedokáže pochopiť, prečo ich niekto používa.

Tom mal pred desiatimi rokmi víziu webových stránok pre komunity absolventov škôl, čomu v súčasnosti zodpovedajú skupiny na Facebooku či konverzačné vlákna na Whatsappe a Slacku. Ďalej zdôraznil, že si nevšimol pomalý úpadok blogovania, ktoré sa stalo populárnym pred desiatimi až dvanástimi rokmi. V roku 2010 to však prevzal Twitter a užívatelia tak mohli rýchlo zdieľať svoje názory prostredníctvom jedinej platformy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke, File

Na záver Youtuber využil príležitosť a podelil sa o svoje predpovede na rok 2032. Domnieva sa, že krátky obsah bude na webových stránkach ako je YouTube dominovať nad dlhšími videami. "Myslím si, že krátke video urobí s YouTube to, čo Twitter urobil s blogmi. Ľudia budú stále vytvárať videoobsah v dlhej forme, stále sa naň bude odkazovať a bude sledovaný, no krátka forma je oveľa jednoduchšia, takže jej bude viac" upresnil. Svoje video uzavrel otázkou, či sa Google rozhodne zrušiť YouTube do roku 2032, kedy sa podľa jeho predpovedí skončí éra boomu pre podobné platformy.