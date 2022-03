Gymnazista z Humenného začal počas lockdownu nakrúcať krásne VIDEÁ: Všimli si ich aj v zahraničí

"Videá sú určené všetkým tým, ktorí v daný moment nemôžu ísť na tieto miesta," povedal Kimák s tým, že prvé video vzniklo počas jeho prázdninového pobytu u rodiny vo Vranove nad Topľou. Po videu z Humenného prišli na rad okolité obce a keďže je Rusín i okres Medzilaborce. Počas roka a pol svojej činnosti zmapoval všetky obce v okresoch Medzilaborce a Snina, časť okresov Humenné, Vranov nad Topľou a Sobrance.

Spočiatku nakrúcal videá len na mobil a z bicykla. I na základe komentárov k nim, a tiež pre nástup chladného počasia ich začal nakrúcať z auta už s profesionálnou kamerou aj prostredníctvom dronu. Prvotné majú len niekoľko minút, neskoršie do pol hodiny. Predstavuje v nich obce z geografického a historického hľadiska, upozorňuje na zaujímavosti a pamiatky. Námety na témy hľadá okrem iného u starostov.

Najväčšiu sledovanosť zaznamenal pri Medzilaborciach, z obcí oslovili divákov Ubľa, Ulič či Svetlice. "To ma prekvapilo, je to obec, ktorá má dnes asi sto obyvateľov. Je ale pravda, že veľa ľudí odtiaľ odišlo," uviedol s tým, že sú to práve rusínske obce, ktorých obyvatelia v minulosti v hojných počtoch emigrovali, na ktoré získava reakcie zo zahraničia. "Sú to veľmi vrúcne reakcie. Ľudia mi píšu o svojich prarodičoch, ako tam bývali," doplnil.

Kimákova činnosť je podľa starostu Zemplínskych Hámrov Jána Kepiča nielen chvályhodná. "Je to niečo, čím sa mnohí zaoberáme na mnohých fórach, ako naštartovať cestovný ruch v tomto regióne, ako ho spropagovať. A on to prostredníctvom svojho kanála rieši a propaguje a navyše bezodplatne," ozrejmil dôvod, prečo sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo Kimákove aktivity oceniť.