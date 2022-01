Samozvaný cestovateľ v čase prezradil, čo nás čaká v roku 2022: Zapamätajte si tieto tri dátumy!

Nie je to prvýkrát, čo mladík, ktorý je na TikToku známy ako aesthetictimewarper, uverejnil príspevky v snahe "zachrániť" ľudstvo. V novembri 2021 sa podelil so svojimi dvoma šokujúcimi predpoveďami. Podľa nich má byť objavený portál do alternatívneho vesmíru vo vnútri vajca dinosaura tyranosaura rexa a že mýtické potopené mesto Atlantída bude nájdené v Atlantickom oceáne.

Najnovšie sa na jeho účte objavili ďalšie tri predpovede, ktoré hovoria o objavení nového, agresívnejšie kmeňa koronavírusu. A to nie je to najhoršie. "Príliš dlho som bol považovaný za falošného cestovateľa v čase, takže si zapamätajte tieto tri hlavné dátumy roka 2022:"

11. marec - prvý človek bude mať dieťa so šimpanzom, bude vedieť rozprávať a bude mať zmiešané črty.

19. apríl - objaví sa nový kmeň COVID-19, tzv. omega a bude päťkrát horší ako všetky ostatné doterajšie varianty.

17. september - v oceáne bude objavený najväčší tvor, nazývaný Cerine Croin, viac ako štyrikrát väčší než modrá veľryba.

Video bolo od svojho zverejnenia 26. decembra zhliadnuté už viac ako 13 miliónov krát a veľa ľudí ho aj komentovalo. "Ako viete, že ste v správnom vesmíre? Toto by mohla byť budúcnosť paralelných vesmírov," skonštatovala jedna osoba. "Prečo sa vždy dejú zlé alebo strašidelné veci, prečo by to nemohlo byť niečo dobré?" pýta sa ďalší užívateľ. "Chcem to, čo fajčíš," odkázal cestovateľovi v čase iný komentujúci. Je zrejmé, že tieto predpovede treba brať s rezervou.