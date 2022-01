Pociťujete bolesť v tejto časti tela? Lekári varujú, môže ísť o nezvyčajný príznak OMIKRONU

KAPSKÉ MESTO - Za menej ako dva mesiace omikron ovládol svet, pričom globálne prípady jeho výskytu presiahli tristo miliónov. Kým kašeľ a dýchavičnosť boli kedysi jasnými príznakmi covidu-19, mnohí lekári teraz varujú, že symptómy sa vyvíjajú spolu s vírusom. Pozor by ste si mali dať najnovšie na bolesť tejto časti tela.

Ak pociťujete novú, nevysvetliteľnú bolesť v chrbte, môže to byť príznak covidu. Nové údaje z aplikácie ZOE Covid Study odhalili, že bolesť dolnej časti chrbta je jedným z ôsmich nových symptómov nákazy variantom omikron, informuje denník The Telegraph. Ako prví o tom informovali lekári z Južnej Afriky, odkiaľ sa omikron začal šíriť do sveta. U pacientov zaznamenali bolesti svalov prejavujúce sa ako bolesť dolnej časti chrbta.

Zdroj: Getty Images

Podľa juhoafrickej lekárky Angelique Coetzeeovej tento príznak zrejme vzniká tak, že omikron útočí na muskuloskeletálny systém. To ovplyvňuje svaly, kosti, kĺby a väzy. "Ľudia nám hovoria, že v noci išli spať a počas nej cítili teplo a zimu a zobudili sa s bolesťami tela, bolesťou na hrudníku alebo bolesťou chrbta a únavou. To je omikron," povedala.

Zdroj: Getty Images

Odborný poradca Bieleho domu pre pandémiu Anthony Fauci tiež upozornil, ako odlišne sa nový variant prejavuje v tele. Množstvo nových štúdií ukázalo, že omikron nenapáda pľúca v takej miere ako predošlé varianty, zato ale výrazne infikuje horné dýchacie cesty, vďaka čomu choroba vyzerá ako obyčajná infekcia horných dýchacích ciest. "Bežnú nádchu a omikron je podľa môjho názoru nemožné rozlíšiť," myslí si Eskild Petersen, lekár z Aarhuskej univerzitnej nemocnice v Dánsku a predseda Európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčných chorôb.

Podľa aplikácie Zoe COVID Study App medzi päť hlavných príznakov omikronu patrí nádcha, bolesť hlavy, únava, kýchanie a bolesť hrdla. Kašeľ je miernejší, ak sa vôbec nejaký vyskytne a horúčka sa zdá byť tiež o niečo menej častá. Zato sa čoraz častejšie vyskytujú pomerne nezvyčajné príznaky ako už spomínaná bolesť chrbta či nočné potenie.