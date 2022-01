O tomto príznaku KORONAVÍRUSU sa hovorí málo! Seniori a ľudia s vysokým tlakom by však mali byť na pozore

To, že ste nakazený koronavírusom, môže prezradiť únava, či dokonca až upadnutie do mdlôb. Ako upozornil nemecký Bild.de, do berlínskej nemocnice prišiel 35-ročný muž s netradičným problémom. Často a opakovane totiž zamdlieval. Potom, ako ho lekári vyšetrili, prišli na to, že je nakazený koronavírusom.

Zdroj: thinkstock.com

Ochorenie však u neho prebiehalo inak, ako u iných pacientov. Spôsobilo mu totiž problémy s krvným obehom a následne stav, známy ako synkopa. Ide o náhle a krátko trvajúce bezvedomie, ktoré vzniká v dôsledku nedokrvenia mozgu. Dochádzať k nemu môže u ľudí trpiacich ochorením srdca, to sa však u spomínaného pacienta nepreukázalo.

Synkopy u neho mali mať ale podľa lekárov spojitosť práve s koronavírusom. Podľa tvrdení nemeckého denníka už k podobným javom u pacientov došlo, a to najmä u tých, ktorí sa na koronavírus liečili dlhšiu dobu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

Spojitosť omdlievania a koronavírusu potvrdili v auguste minulého roka aj zistenia španielskych, portugalských a talianskych vedcov. Tí prišli na to, že u 4,2 percenta nakazených pacientov spomedzi tých, ktorých prípady skúmali, dochádzalo v počiatočnom štádiu ochorenia práve k pocitom bezvedomia a k omdlievaniu. Stávalo sa tak najmä u ľudí nad 60 rokov.

archívne video

Ako presne koronavírus vplýva na straty vedomia zatiaľ jasné nie je. Podľa vedcov by to však mohlo mať súvis s vysokým krvným tlakom a následným užívaním liekov na jeho zníženie. Podiel však môže mať aj cukrovka, obezita, poruchy metabolizmu tukov alebo choroby srdca.