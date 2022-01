Prekvapivý vplyv COVIDU-19 na mužov: Odhalili, či sa dá nákaza preniesť spermiami

Belgická štúdia, publikovaná v časopise Fertility and Sterility, skúmala vzorky od 120 neočkovaných mužov s priemerným vekom 35 rokov. Vzorky odoberali zhruba 52 dní po vymiznutí symptómov covidu. Jednou z dobrých správ je, že vedci nenašli v spermiách žiadny dôkaz o prítomnosti vírusu SARS-CoV-2, čo naznačuje, že spermie nie sú infekčné. To je však z hľadiska pozitív všetko. Zistili totiž, že COVID-19, rovnako ako vírus chrípky, môže poškodiť spermie. Pri chrípke je to vysoká telesná teplota, ktorá spôsobuje poškodenie.

Zdroj: Getty Images

To, prečo COVID-19 poškodzuje spermie, zatiaľ známe nie je. Experti sa však domnievajú, že by to mohlo byť spojené s imunitnou odpoveďou organizmu. Počas prvého mesiaca po prekonaní ochorenia malo 37 percent účastníkov znížený počet spermií a 60 percent z nich malo spermie so zníženou pohyblivosťou. Medzi jedným a dvoma mesiacmi bola frakcia so zníženým počtom spermií okolo 29 percent a znížená pohyblivosť spermií bola zistená u 37 percent mužov. Po dvoch mesiacoch bol počet spermií nižší už len u šiestich percent mužov zo vzorky a znížená pohyblivosť bola zistená u viac ako štvrtiny z nich.

Zdroj: Getty Images

Výskumný tím naznačuje, že by trvalo najmenej tri mesiace, kým by sa stav so spermaimi opäť priblížila k normálu. Upozornili však, že skúmali malý počet ľudí a taktiež išlo o obmedzené časové rozpätie. Pre úplné pochopenie vplyvu covidu-19 na plodnosť bude potrebná rozsiahlejšia práca.