FOTO Chlapík (55) vyzerá ako boh: Keď ale zistíte, v čom spočíva jeho tajomstvo mladosti, príde vám zle

Päťdesiatpäťročný Troy z Arizony cestoval v 80. a 90. rokoch minulého storočia po celom svete a pózoval pre známe módne domy vrátane Versaceho. V súčasnosti sa zaoberá najmä problematikou životného štýlu. Svojim fanúšikom len nedávno prezradil, že svoj mladistvý vzhľad, kondíciu a postavu si udržiava pitím vlastného moču. Ním si zároveň vyplachuje konečník a natiera si ho na pokožku. "Každé ráno pijem svoj vlastný moč. Je to elektrizujúci pocit," vyhlásil.

O urinoterapii známej v ajurvédskej medicíne ako Shivambu sa po prvý raz dozvedel v roku 2004. Rozhodol sa ju vyskúšať na sebe a bol vraj príjemne prekvapený. Nebolo to podľa jeho slov také zlé ako mentálna bariéra v jeho vlastnej mysli. Casey začal piť svoj moč na dennej báze v roku 2008. Dokonca absolvoval sedemdňový močový pôst, kedy celý týždeň nekonzumoval nič iné, iba túto tekutinu. V súčasnosti moč využíva aj iným spôsobom. Začal ho skladovať vo fľašiach, kde kvasí a potom ho používa ako klystír. "Kultivoval som si vlastný moč a fermentoval som ho v uzavretej Masonovej nádobe dva týždne, kým som si ho aplikoval do konečníka," vysvetlil postup, ktorým si vyčistil črevá.

Američan objavil aj blahodarný hydratačný účinok moču a vďaka nemu si udržiava atraktívny vzhľad. "To, čo urobil pre moju náladu a svalstvo, je úžasné. Nanášam si ho na pokožku, najmä keď som na pláži a je to naozaj posilňujúce a euforické." Na pití moču nevidí nič zlé, pretože kyselina močová sa používa v špičkových kozmetických výrobkoch. Troy sa odporúčaniami o zdravom životnom štýle zviditeľnil už v minulosti, keď opisoval zdravotné výhody opaľovania konečníka.

Na Instagrame má viac ako 120 000 fanúšikov, ktorí ho žiadajú o rady týkajúce sa zdravia. "Klystíry z odležaného moču sú jedným zo spôsobov, ako som si dal do poriadku žalúdok. Mám 55 rokov a väčšina ľudí v mojom veku nevyzerá tak ako ja a ani sa tak necíti. Nikto nemôže poprieť, že mám vyvinuté svalstvo, čo je spôsobené tým, že chcem byť extrémne zdravý a praktizujem prírodné liečebné metódy," hovorí svojrázny muž. Farmaceutické spoločnosti podľa neho nechcú ľuďom povedať, že tajomstvom zdravia sme my sami. "To je to, čo sa snažím učiť vo všetkom, čo robím. Ľudia sa neboja toho, čo jedia a aké farmaceutické drogy užívajú. Prečo sa teda boja vyskúšať vlastný moč?" zamyslel sa na záver.