Inštalatér opravoval WC v kostole, keď niečo vypadlo zo steny: Keď to zbadal, ostal v šoku

Kostol v texaskom Lakewoode je pravidelným miestom bohoslužieb, ktoré tam vykonáva 58-ročný pastor a televízny evanjelista Joel Osteen. Miesto sa však stalo známe aj vďaka obrovskému množstvu peňazí, ktoré zjavne "vypadli zo steny" do lona inštalatéra. Keď skrýšu objavil, zavolal do texaskej rozhlasovej stanice The Bull, aby sa podelil o svoj príbeh.

Moderátorovi Georgovi Lindseymu povedal, že prišiel opraviť pokazené WC, pretože bolo uvoľnené od steny. "Išiel som odstrániť záchod, dal som dole nejakú izoláciu a zo steny vypadlo asi päťsto obálok. Pokračoval som a kontaktoval som vedúceho údržby, ktorý tam bol a všetko som mu odovzdal," uviedol. Houstonské policajné oddelenie bolo informované o nájdenej hotovosti a šekoch. Presnú sumu objavených peňazí však nezverejnilo. Cirkev pomáha pri vyšetrovaní tohto bizarného prípadu.

Lindsey bol vraj príbehom unesený. V relácii tiež spomenul, že v roku 2014 došlo k veľkej krádeži peňazí z kostola Lakewood, ktorá sa stále vyšetruje. Vtedy sa údajne stratilo 600 000 dolárov (viac ako 530 000 eur).