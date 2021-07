Ľudia zúria: Kazateľ vlastní neuveriteľný majetok, FOTO luxusu, na ktorý sa mu zložili veriaci

HOUSTON - Na amerického pastora sa zniesla obrovská vlna kritiky po tom, čo užívatelia sociálnych sietí zbadali fotografie jeho honosného auta. A to ste ešte nevideli, v čom býva. Joel Osteen patrí medzi najbohatších a najpopulárnejších rehoľníkov v USA, no výška jeho majetku vyvoláva u mnohých pohoršenie a mnoho otáznikov.

Joel Osteen (58) vedie kostol Lakewood Church v texaskom Houstone. Aj keď rehoľníkov zvyčajne nespájame s veľkým bohatstvom, v prípade Osteena je to presne naopak. Z fotografií jeho majetku je zrejmé, že núdzu rozhodne netrie. Na tých najnovších je zachytené nové Ferrari, ktoré údajne stálo 325 000 dolárov (275 000 eur).

If this isn't the perfect argument to tax churches, then there isn't one. Joel Osteen and his Ferrari. pic.twitter.com/EGBL4uWI9W — Michael Alan Westen (@mawesten321) July 18, 2021

Viacerí užívatelia spochybňujú pôvod pastorovho majetku a tvrdia, že cirkev by sa mala začať konečne zdaňovať. Jeden dokonca napísal, že Joel "využíva náboženstvo a svojich nasledovníkov na to, aby nakŕmil svoju vlastnú pažravosť". "Ferrari je trendy. To znamená, že niekto vyhral preteky alebo Joel Osteen vzal časť peňazí, ktoré Ježiš povedal, aby dal chudobným, a vydal sa na ďalšiu nákupnú horúčku," zamýšľa sa ďalší.

For some perspective, here’s the house where Joel Osteen lives pic.twitter.com/TrisCScj7d — JSWilliams1962 (@jswtreeman) May 17, 2021

Okrem luxusného auta vlastní Joel aj nehnuteľnosť s rozlohou takmer 1600 metrov štvorcových, ktorá má podľa odhadov hodnotu 10,5 milióna dolárov (8,9 milióna eur). Na Twitteri sa tiež objavili takí, ktorí si z celej situácie urobili srandu. "Na jeho obranu musím povedať, že Ježiš tiež šoféroval auto v hodnote 325 000 dolárov a žil v osemmiestnej nehnuteľnosti. Chceš, aby tu zaparkoval Priusa? Boh nemá rád škaredé autá," zavtipkovala jedna osoba. Podľa webovej stránky Celebrity Net Worth dosahuje hodnotu Osteenvoho majetku sto miliónov dolárov (85 miliónov eur). Tie si mal zarobiť svojou prácou kazateľa, televízneho evanjelistu a spisovateľa.