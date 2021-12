VIDEO V Rusku vykopali najhlbšiu jamu na svete: Skutočný dôvod, prečo ju museli zakopať

Podarilo sa im dostať do hĺbky viac ako 12 km, čo predstavuje najhlbšiu umelo vytvorenú jamu na svete. Len pre zaujímavosť, Mariánska priekopa je hlboká 10 994 metrov. Postupom času sa však stalo niečo neočakávané, píše hightally.com. Vedci nemali inú možnosť, ako jamu zakopať. Koncom 50. rokov 19. storočia začali americkí a sovietski vedci organizovať rôzne výskumy, ktoré viedli k prieniku do zemskej kôry. Je to najvrchnejšia časť Zeme, ktorá je hrubá takmer 50 km. Po nej nasleduje zemský plášť. A tu sa dostávame k tomu, čo vedcov tak rozrušilo. V roku 1958 spustili Spojené štáty projekt Mohole. Bol lokalizovaný v blízkosti Guadalupe v Mexiku. V rámci projektu skupina inžinierov vŕtala diery do dna Tichého oceánu. Dokázali sa dostať do hĺbky viac ako 180 metrov. Po ôsmich rokoch od spustenia bol však projekt zrušený, pretože Američanom sa nepodarilo dostať až k zemskému plášťu.

Šancu dostali teda Rusi. Tí si vybrali lokalitu na polostrove Kola. Do roku 1983 sa im podarilo dostať do hĺbky takmer 12 kilometrov. Po roku však museli začať odznova, pretože sa objavili technické problémy, ktoré im nedovoľovali pokračovať. Druhým vrtom sa dostali ešte hlbšie. Boli odhodlaní sa dostať až k zemskému jadru. Čím hlbšie sa však dostávali, tým viac chápali, že ich cesta sa bude musieť čím skôr skončiť. Teploty sa ešte do hĺbky ďalších troch kilometrov vyvíjali podľa plánu. Potom sa však začali diať zmeny, keď teplota stúpala oveľa rýchlejšie. V bode, v ktorom sa nachádzali, bolo 180 stupňov Celzia, teda o 80 stupňov viac, ako očakávali. Okrem toho sa hornina v týchto teplotách správala inak. Mala menšiu hustotu a menila sa na kašu. Vybavenie by v takýchto podmienkach nevydržalo, preto sa rozhodli projekt zrušiť.

Rôzne objavy

Jama v takejto hĺbke skrývala zaujímavé tajomstvá. Rusi tu objavili napríklad skameneliny pradávnych morských rastlín. Predpokladalo sa, že hornina pod našimi nohami sa mení zo žuly na čadič v hĺbke zhruba šesť kilometrov. Toto pravidlo ale úplne vyvrátil ďalší objav, ktorým bola žula v najhlbšej časti vrtu. Niekoľko kilometrov pod povrchom vedci objavili aj tečúcu vodu. Tento jav je pravdepodobne spôsobený silným tlakom, ktorý vytláča atómy vodíka a kyslíka z horniny.