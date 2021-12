Na Aljaške zaznamenali veľmi znepokojivý jav: Experti tvrdia, je to absurdné!

Na ostrovoch na juhu a západe Aljašky v decembri obvykle panujú teploty okolo nuly, situácia na tieto vianočné sviatky však bola výrazne odlišná. Okrem rekordu na Kodiaku hlásilo viac ako 16 stupňov Celzia aj mesto Cold Bay na Aljašskom poloostrove, mesto Unalaska 25. decembra zaznamenalo zhruba 13 stupňov, išlo tak o najvyššiu vianočnú teplotu v histórii štátu Aljaška.

Rick Thoman z aljašského klimatického centra označil terajšie teploty za absurdné. Miestnym obyvateľom komplikujú život v krátkodobom meradle najviac tým, že sa v ich dôsledku dostáva veľké množstvo zrážok do aljašského vnútrozemia. Za normálnych okolností je tamojší mrazivý vzduch pomerne suchý, oblasť okolo druhého najväčšieho aljašského mesta Fairbanks však v posledných dňoch zasiahli búrky, ktoré priniesli najväčšie množstvo zrážok od roku 1937. Na mnohých miestach napadli v krátkom čase desiatky centimetrov snehu, následne ale prišiel dážď, ktorý na studených cestách rýchlo namŕzal a pokryl ich súvislou vrstvou ľadu, ktorú ide odstrániť len veľmi ťažko. Aljašské ministerstvo dopravy preto upozornilo, že cesty zrejme ostanú zle prejazdné veľmi dlho. Súčasnú situáciu na svojom Twitteri nazval úrad Icemaggedonom, čo je spojenie slov ice (ľad) a armagedon.

The temperature at the Kodiak Harbor NOAA tide gauge briefly reached into the 60s again on Monday afternoon and as high as 55F early morning Tuesday. In late December. I would not have thought such a thing possible. #akwx H/T @Climatologist49 @KmxtNews pic.twitter.com/ebuTUCfolP