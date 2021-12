Príznaky nákazy OMIKRONOM sú iné ako pri iných variantoch: Tieto symptómy nikdy neignorujte!

Podľa lekárov môže byť v súčasnosti ťažké odhaliť COVID-19, pretože príznaky nákazy omikronom sa od tých pôvodných líšia. Podľa zdravotníkov pôsobiacich v Južnej Afrike, kde bol nový variant prvýkrát zaznamenaný, sú jeho hlavnými príznakmi únava, bolesti tela a hlavy. Lekárka a predsedníčka Juhoafrickej lekárskej asociácie Angelique Coetzeeová uviedla, že pacienti nehlásili stratu chuti ani čuchu.

Zdroj: Getty Images

Britský epidemiológ Tim Spector z King‘s College London, ktorý je autorom Štúdie príznakov COVID, už dlho požaduje pridanie ďalších symptómov do oficiálneho zoznamu Britskej zdravotnej služby (NHS). Údaje z aplikácie totiž naznačujú, že približne polovica všetkých prípadov je "oneskorená", pretože ľudia netrpia klasickými symptómami covidu, čiže horúčkou, kašľom či stratou niektorých zmyslov. Symptómy môžu byť podobné prechladnutiu, ktoré ľudia prehliadnu a nepripíšu ich covidu.

#Omicron (symptoms)would mostly be fatigue. It would be body aches & pains. Some of them got quite a severe headache & tiredness. But nobody mentioned loss of smell/taste,severely blocked nose or severe temperature: Angelique Coetzee, South African Medical Assn Chairperson to ANI pic.twitter.com/DMgxnUK52l