Hrozivá PREDPOVEĎ infektológa o omikrone: Toto sa má stať do troch až šiestich mesiacov

Omikron už bol podľa WHO hlásený v najmenej 24 krajinách. "Pravdupovediac, omikron bude dominovať a ovládne celý svet do troch až šiestich mesiacov," vyhlásil Leong Hoe Nam, špecialista na infekčné choroby v singapurskej nemocnici Mount Elizabeth Novena, v rozhovore pre CNBC.

Pekný nápad, ale...

Výrobcovia vakcín už pracujú na vývoji vakcín špecifických pre jednotlivé varianty. Robia tak pre prípad, že by sa omikron vyhol ochrane, ktorú ponúkajú existujúce vakcíny. Pfizer aj Moderna uviedli, že budú potrebovať aspoň tri mesiace na vývoj vakcíny, ktorá je zameraná na tento nový variant. Podľa Nama už ale bude neskoro. "Pekný nápad, ale úprimne povedané, nie je praktický. Nebudeme schopní včas odoslať vakcíny a kým prídu, prakticky každý bude infikovaný omikronom vzhľadom na jeho vysokú infekčnosť a prenosnosť," tvrdí.

Odborníci však zatiaľ presne nevedia, ako prenosný bude tento nový variant. Niektorí tvrdia, že vysoký počet mutácií spike proteínu v omikrone znamená, že sa môže šíriť ľahšie ako ktorýkoľvek predchádzajúci variant vírusu. "Profil mutácií tohto variantu je veľmi odlišný od iných variantov záujmu. Hoci niektoré mutácie sa nachádzajú aj v delte, toto nie je delta, je to niečo iné," uviedol poradca Bieleho domu pre pandémiu Anthony Fauci.

Každý sa bojí

Iní experti, naopak, neveria, že omikron prekoná deltu. Podľa WHO delta stále predstavuje 99 percent všetkých infekcií covidu na celom svete. Štúdia výskumníkov z Broad Institute zo septembra zistila, že na variante delta boli najmenej tri mutácie. Virológ na Tulane University Robert Garry, ktorý vykonal priame porovnanie mutácií v delte a omikrone, povedal pre CNN, že nevidel veľa dôležitých mutácií, ktoré by naznačili, že omikron je nákazlivejší ako delta. Podľa expertov na vírusy je pravdepodobne príliš skoro povedať, či omikron alebo delta bude dominantným variantom v najbližších niekoľkých mesiacoch. "Každý sa bojí, že omikron bude výrazne prenosnejší ako delta. Na prvý dojem to vyzerá, že by to tak mohlo byť, Ale to môže byť úplne nesprávne. Momentálne to nikto nevie. Problém je v tom, že naše údaje sú veľmi obmedzené," podotkol virológ z University of Massachusetts Medical School Jeremy Luban.