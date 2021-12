Ďalší IT trapas po slovensky: Kľúčová aplikácia nefungovala, kritika od užívateľov a následné ignorovanie pravidiel!

Aplikácia z dielne vládnej IT firmy je na tom s funkčnosťou žalostne.

Zdroj: Gettyimages.com, Googleplay, Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - To, čo sa spočiatku javilo ako dobrý a iniciatívny nápad z hľadiska overovania a dodržiavania aktuálnych pandemických opatrení vyzerá opäť ako ... jedno veľké fiasko. Opäť sa však pohybujeme vo vládnom IT sektore, ktorý na Slovensku nemá práve ružovú povesť. Nezažiaril ani teraz, keď, je situácia alarmujúca a na fungovaní jedinej aplikácie závisí každodenný život viacerých ľudí, no predovšetkým prevádzkarov.