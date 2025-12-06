SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela Oľga Feldeková (†82)

BRATISLAVA - Vo veku 82 rokov v sobotu zomrela slovenská prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička Oľga Feldeková. Pre TASR to potvrdila rodinná známa Feldekovcov Anna Ölvecká.
Obľúbená glosátorka niekoľko rokov bojovala s vážnym onkologickým ochorením, navyše sa k ťažkej diagnóze pridružili ďalšie zdravotné problémy. Po dvoch zlomených stavcoch jej lekári objavili ďalšie dva a Feldeková zostala pripútaná na lôžko.
„K tým dvom stavcom, ktoré mala zlomene, sa pridali ďalšie dva. Mamina sa začala sťažovať na bolesti, a tak zistili, že má znovu zlomené stavce,“ prezradila pre televíziu Joj v októbri jej dcéra Katka Feldeková. „Umyvame ju v posteli a snažíme sa ju presúvať naozaj len v nevyhnutných prípadoch. Zdá sa, že osteoporóza, ktorou trpí, je vážnejšia, než sme si mysleli. Tie prvé dva stavce si zlomila po páde, no teraz ani netušíme, ako k tomu došlo,“ vysvetlila.
„Nechcem hovoriť, že už nikdy chodiť nebude, pretože tomu jednoducho neverím. Mama je obrovská bojovníčka a už viackrát nám dokázala, že má neuveriteľnú vôľu,“ dodala Katka s tým, že sa túžila vrátiť do práce. „Veľmi sa teší na nakrúcanie relácie Sedem, ktoré ju motivuje a dodáva jej energiu. Aj napriek všetkému stále hovorí, že tam chce ísť,“ uviedla.
Oľga Feldeková sa narodila 28. marca 1943 v Martine, vyrastala na hornej Orave, v Tvrdošíne. Po maturite v Trstenej (1960) pokračovala vo vysokoškolskom štúdiu, medzitým (1960 - 1961) pracovala ako robotníčka v Tesle Orava v Nižnej nad Oravou. Po ukončení štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1967) pôsobila na voľnej nohe (medzitým porodila a vychovala päť detí).
Externe pracovala ako redaktorka Nového slova mladých (1978 - 1982), z príspevkov talentovaných autorov zostavila dve antológie mladej slovenskej prózy (Na večeru budú štvorlístky, Doska na kolesách). Po zániku Nového slova mladých sa stala dramaturgičkou Slovenskej filmovej tvorby (1982 - 1990), od roku 1990 bola opäť na voľnej nohe. Jej knižný debut Sťahovanie na mieste vyšiel vo vydavateľstve Smena v roku 1976, v tom istom vydavateľstve jej vyšla aj ďalšia poviedková kniha Dievča a šťastie (1979). Tretí cyklus poviedok Neodoslané listy bol pôvodne súčasťou knihy Svet je aj inde (Cyrano, 1999), všetky tri cykly kompletne vyšli pod názvom Poviedky (Ex tempore, 2003), obohatené o poviedku Keď muži jubilujú.
Krátke prózy a fejtóny vydala v dvoch knižkách: Niekedy spávam v okuliaroch, aby som lepšie videla na sen (Columbus, 2005) a Tajomstvo Sloveniek (2006). K sedemdesiatke svojho manžela, slovenského básnika, prozaika, dramatika a prekladateľa Ľubomíra Feldeka, pripravila výber z jeho poézie Sedemdesiat o láske (Ikar, 2006), ktorý sprevádzal jej prozaický text. V roku 2013 jej vyšiel román Kým som šťastný. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť!