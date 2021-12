Neuveríte, čo sa nachádza v ústach tejto ryby: Keď otvorí papulu, zostanete ohromení

Hrebeník tichomorský (Ophiodon elongatus) je dravá ryba nachádzajúca sa v severnom Pacifiku. V dospelosti dosahuje dĺžku pol metra, niektoré jedince dokonca až 1,5 metra. Namiesto rezákov, stoličiek a očných zubov majú na čeľustiach stovky ostrých, takmer mikroskopických zubov. Ich tvrdé podnebie je tiež pokryté stovkami drobných zubných stalaktitov. A za jednou radou čeľustí ležia ďalšie, nazývané hltanové čeľuste, ktoré ryby používajú na žuvanie potravy takmer rovnakým spôsobom, ako ľudia používajú stoličky. "Každý kostný povrch v ich ústach je pokrytý zubami," vysvetlila Karly Cohenová z Washingtonskej univerzity.

Zdroj: Getty Images

Akokoľvek zvláštne sa môže takéto usporiadanie zdať, ústa hrebeníka tichomorského sú na kostnatú rybu pomerne všedné, čo z nej podľa Cohenovej robí skvelý druh na výskum. Zuby totiž dokážu napríklad prezradiť, ako a čo jedáva. Cohenová a vedúca autorka štúdie Emily Carrová, vysokoškolská študentka biológie na Univerzite v Južnej Floride, chovali dvadsať hrebeníkov v nádržiach v laboratóriu. Vzhľadom na to, že zuby hrebeníka sú malé, zistiť, ako rýchlo ich tieto ryby strácajú, nebolo jednoduché. Vedkyne ich preto umiestnili do nádrže naplnenej zriedeným červeným farbivom, ktoré zafarbilo zuby rýb na červeno. Neskôr ich premiestnili do nádrže naplnenej fluorescenčným zeleným farbivom, ktoré zafarbilo rybie zuby na zeleno.

Carrová potom skúmala zubné kosti mikroskopom v tmavom laboratóriu a vypočítala pomer malých červených zubov k malým zeleným zubom vo všetkých zubných kostiach. Celkovo napočítala viac ako 10 000 zubov v ústach všetkých dvadsiatich rýb. Takto zistili, že ryby strácajú v priemere asi dvadsať zubov denne. Hltanové čeľuste pritom strácajú zuby oveľa rýchlejšie než iné časti úst hrebeníka. Cohenová sa teraz snaží zistiť, prečo k tomu dochádza. O svojom experimente informovali v časopise Proceedings of the Royal Society B.