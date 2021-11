FOTO Kulturista (36) sa oženil s ďalšou sexbábikou: Medové týždne v Bulharsku uprostred pandémie

Jurij Toločko (36) z Kazachstanu sa opäť oženil. Svadba bola veľmi netradičná, pretože za ženu si zobral ďalšiu umelú Anču. Svojej novej manželke dal meno Luna. Zamilovaný pár strávil medové týždne na pobreží Bulharska. Pyšný novomanžel zdieľal fotky svojej nevesty na svojom Instagrame.

Nevedno, dokedy bude trvať táto láska, pretože Jurij je očividne veľmi prelietavý. "Doteraz som ešte nemal príležitosť užiť si medové týždne s mojou Lunou. Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila plány nás všetkých, takže keď sa mi naskytla možnosť vycestovať pracovne do Bulharska, zobral som so sebou aj Lunu. V hlavnom meste Sofia sme zostali asi týždeň. A bolo to naozaj čarovné," vyjadril sa. Počas tohto pobytu chodili často medzi ľudí, navštevovali reštaurácie a využívali hotelovú izbu. Raz vraj Luna prekvapila čašníka, keď boli na romantickej večeri. "Bol doslova vyjavený, potom nás chvíľu pozoroval. Neskôr sa k nemu pripojili aj ďalší hostia a niektorí sa chceli s nami dokonca odfotiť," hovorí Toločko.

Reakcie na Lunu boli rôzne, ale ani jedna údajne nebola negatívna. "Čoskoro nás na verejnosti spoznávalo čoraz viac ľudí a stávali sme sa stredobodom pozornosti. Niekto sa ma raz dokonca spýtal, či sa môže Luny dotknúť, pretože ešte nikdy nevidel naživo takúto bábiku v ľudskej veľkosti." Jurij dokonca nemal problém ísť so svojou manželkou do kaderníctva. Stylistov, ktorí sa postarali o Lunine vlasy, zaujímal ich sexuálny život. "Mala vtedy oblečenú krátku sukňu a muži ju radi sledovali, ako mi sedí na kolenách. Páči sa mi, keď nás ľudia sledujú a vidím, ako sa smejú. Keď vypukla pandémia, začal sa šíriť po celom svete strach a to nebolo dobré. Ľudia žili izolovane a strácali chuť do života, no keď navštívili moj Instagram, hneď sa im zdvihla nálada," vraví kulturista.

Ako sám povedal, stretol sa aj s negatívnym postojom, no nikto mu to nepovedal osobne. Väčšinu tejto negativity pociťoval od obyvateľov ruského Petrohradu. "Kedysi som mal profily na sociálnych sieťach v ruskom jazyku, ale dostával som tam príliš veľkú negatívnu odozvu," povedal sklamane. Akonáhle však prešiel na angličtinu, záporných reakcií bolo oveľa menej.

Keď padla otázka na svadbu s Lunou, Toločko uviedol, že nemajú snubné prstene. "Luna nie je moja jediná láska, je tu aj Lola. Viete, mám hárem. Svojej bývalej žene Margot som akurát zobral prsteň a dal ho Lune. Do budúcna by som to mohol riešiť možno cez nejaký symbolický šperk, ktorý by sme mohli nosiť všetci. Ešte si to musíme vydiskutovať v súkromí," uzavrel.