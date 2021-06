FOTO Kulturista, ktorý sa oženil so sexbábikou, si chce nájsť živú priateľku: Musí ale splniť toto

LONDÝN - Kulturista z Kazachstanu Jurij Toločko sa len pred niekoľkými týždňami rozišiel so sexuálnou bábikou, s ktorou sa zosobášil koncom minulého roka. Prezradil aj to, že ju nahradil iným modelom. Podľa posledných informácií však športovec pravdepodobne zmenil vkus a uviedol, že by sa dokázal zamilovať aj do skutočnej ženy.

Toločko sa doposiaľ zviditeľnil najmä zverejňovaním detalov zo svojho intímneho života. Vlani v novembri totiž svojim fanúšikom na sociálnej sieti s radosťou oznámil, že sa oženil so sexuálnou bábikou Margo, ktorú označil za vzor dokonalosti. Už o niekoľko týždňov neskôr to však v ich vzťahu poriadne zaškrípalo, a to doslova. Jeho milovaná polovička totiž skončila v servise. Kým ju však dali do poriadku, Jurij už pózoval na sociálnej sieti s iným modelom sexuálnej hračky s hlavou ženy a telom sliepky.

Kazach, ktorý sa označuje za pansexuála, hovorí, že sa dokáže zamilovať do postavy, obrazu, duše a človeka. Koncom mája vo vysielaní rádia FUBAR prekvapivo uviedol, že kedysi mal sedemročný vzťah s iným človekom a rád by to znovu skúsil. Má však podmienku - prípadná partnerka by musela akceptovať jeho vášeň pre bábiky.

Jurij dodal, že by si chcel v budúcnosti zaobstarať aj mužskú bábiku a bol by rád, keby sa tento "muž" zosobášil s jeho partnerkou. "Bolo by to niečo ako svadba alebo bez sobáša." Kulturista prezradil aj to, že sa mu "páči samotný proces sexu, pričom pohlavie a sexuálna orientácia nie sú nijako zvlášť dôležité".